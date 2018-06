Gwałtowna burza przeszła w piątek w godzinach wieczornych przez część Krakowa oraz gminy położone na północ od miasta. Najbardziej ucierpiały podkrakowskie Zielonki. Duże szkody odnotowano także m.in w Korzkwi, Trojanowicach, Januszowicach oraz w gminie Kocmyrzów-Luborzyca.

Burze w Małopolsce - IMGW wydał ostrzeżenie!

Burza w Zielonkach. Zamknięto drogę Kraków - Wolbrom

Burza szalała mad regionem około godziny 21.W Januszowicach doszło do zjawiska "powodzi błyskawicznej". Niemal stacjonarna komórka burzowa, która przechodziła przez gminę Zielonki doprowadziła do zalania wielu posesji, domów oraz dróg.Do akcji ratunkowej skierowano strażaków ochotników oraz liczne siły z Krakowa.Najprawdopodobniej uderzenie pioruna doprowadziło także do pożaru budynku gospodarczego w Łuczycach w gminie Kocmyrzów-Luborzyca. Niestety nie udało się go uratować i spłonął doszczętnie - wynika z relacji strażaków z OSP w Goszczy.Na terenie województwa małopolskiego Instytut Meteorologii ii Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem. - Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 15 mm do 30 mm, punktowo do 50 mm oraz porywami wiatru do 85 km/h. Lokalnie grad. - napisano w komunikacie. Ostrzeżenie obowiązuje do nocy z soboty na niedzielę do godz. 2:30.Spływająca zewsząd droga całkowicie zalała drogę wojewódzką nr 794 Wolbrom - Kraków. Była ona zamknięta dla ruchu przez całą noc, kiedy strażacy walczyli z usuwaniem skutków nawałnicy.Wcześniej droga była zablokowana także w Cianowicach. W zderzeniu samochodu osobowego z busem zginęła jedna osoba, a druga w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

