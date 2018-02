Wiele milionów Polaków wyemigrowało w celach zarobkowych za granicę. Część z nich osiedliło się w krajach Europy Zachodniej i założyło tam rodziny. Ale duża część Rodaków wyjeżdża tylko sezonowo, do pracy w rolnictwie czy w przemyśle. Z myślą właśnie o nich powstał serwis internetowy KierowcaZadzwoni.pl

Na rynku polskim działa kilkaset firm przewozowych, które specjalizują się w międzynarodowym transporcie osób oraz paczek. Firmy te dowożą pracowników sezonowych na trasach z Polski do wybranych krajów oraz przywożą tych, którzy wracają do Ojczyzny po kilku miesiącach ciężkiej pracy.



Do tej pory podróżujący wyszukiwał w Internecie firmy transportowe działające blisko jego miejsca zamieszkania. Wykonywał sporą ilość telefonów, bo nie każdy przewoźnik w danym momencie posiadał komplet osób w busie i w związku z tym nie był w stanie wyruszyć w trasę. Identyczna sytuacja miała miejsce w drugą stronę – powrót do domu. Kolejne telefony, szukanie przewoźnika, ustalanie daty i miejsca transportu.



W międzyczasie należy zatroszczyć się o pozostałe sprawy związane z wyjazdem, takie jak stosowne dokumenty, kupno ubrań roboczych, przygotowanie produktów spożywczych i wiele innych. Cały proces przygotowania się do wyjazdu jest więc długi i momentami skomplikowany.