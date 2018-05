Krótszy dzień pracy: Partia Razem stworzyła obywatelski projekt ustawy o ustanowieniu 35-godzinnego tygodnia pracy i zbiera pod nim podpisy. W dwa dni projekt poparło już 5 tysięcy Polaków. Razem przekonuje dlaczego 7 godzin pracy dziennie wystarczy i jest lepsze od obecnego rozwiązania.

Krótszy dzień pracy: dlaczego Razem chce skrócić czas pracy do 35h tygodniowo?

świat poszedł do przodu, a my wciąż pracujemy tyle, co sto lat temu

Pracujmy krócej! Krótszy dzień pracy możesz poprzeć i Ty!

Krótszy dzień pracy: co na to eksperci?

bardziej efektywne wykorzystywanie czasu pracy

brak bezproduktywnych przerw (na kawę czy papierosa)

większe zainteresowanie firmą ze strony osób chcących podjąć w niej pracę

Swój pomysł skrócenia dnia pracy Partia Razem popiera przykładami z innych europejskich państw, gdzie takie rozwiązanie już działa. Przede wszystkim za przykład podaje Francję, gdzie tygodniowy czas pracy wynosi właśnie 35 godzin. Wspomina też o Niemczech, gdzie nierzadko związkowcom udaje się wywalczyć krótszy czas pracy. Według Partii Razem, skoro udało się to firmom francuskim., odpoczynek czy rozwój kompetencji i zainteresowań – tak o zaletach krótszego czasu pracy dla pracownika mówi Partia Razem, zwracając też uwagę na to, że:Zdaniem partiiwłaśnie dlatego, że dzięki postępowi nasza praca jest obecnie dużo bardziej efektywna i wydajna niż przed wiekiem.. Zamieszczono tam również projekt ustawy o ustanowieniu 35-godzinnego tygodnia pracy, a także formularz do zbierania podpisów osób popierających wprowadzenie zmian. Zgodnie z prawem, trzeba 100 tysięcy podpisów Polaków, by móc przekazać ustawę do Sejmu.Pomysł wprowadzenia krótszego czasu pracy nie spotkał się raczej z przychylnością ekspertów, którzy zwracają uwagę na to, że w polskim kalendarzu znajduje się stosunkowo dużo świąt, w trakcie których nie pracujemy. Eksperci mówią także o tym, że Polska wciąż jest krajem, który się dorabia, dlatego. Jednocześnie zwracają uwagę na to, że często dochodzi do wymuszenia pracy w godzinach nadliczbowych i to jest problem, który powinien zostać rozwiązany.Z drugiej strony: 6 lub 7 godzin dziennie. Zwracają uwagę na pozytywne skutki wprowadzenia takiej zmiany, do których należą:To zależy od nas i od naszych podpisów. Każdy może wydrukować formularz i zbierać na nim podpisy poparcia dla ustawy. W ciągu dwóch pierwszych dni projekt ustawy poparło już 5 tysięcy Polaków.