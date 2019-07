Pracownicze Plany Kapitałowe od 1 lipca 2019. PKK to szansa na wyższe emerytury?

Pracownicze Plany Kapitałowe 2019. Od 1 lipca 2019 roku zatrudnieni w największych firmach (powyżej 250 pracowników) objęci są Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Nawet jeśli o tym nic nie wiedzą.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to pomysł obecnego rządu na zachęcenie Polaków do dodatkowego, regularnego oszczędzania na emeryturę. Nowy system daje nadzieje na uratowanie się przed głodowymi świadczeniami ZUS na starość. Ale budzi też obawy, że - podobnie jak poprzednie pomysły - po jakimś czasie zostanie tak zmodyfikowany, że nic po nim nie pozostanie. Pracownicze Plany Kapitałowe. Mniej na rękę, coś na starość Idea PPK jest prosta - co miesiąc na specjalne konto odprowadzane będą stosunkowo niewielkie kwoty. Będą tam lądować pieniądze pracownika (2 proc. jego pensji), pracodawcy (1,5 proc. wynagrodzenia pracownika) i państwa (240 zł co roku). Do tego jeszcze „na powitanie” państwo da każdemu uczestnikowi PPK 250 zł. Właśnie te dodatkowe wpłaty, zwłaszcza od pracodawców, mają sprawić, że zatrudnieni pogodzą się z obniżeniem obecnej wypłaty. O ile? To łatwo policzyć - o 2 proc. od pensji brutto. Jeśli więc ktoś zarabia 3 tys. brutto, na PPK odprowadzi co miesiąc 60 zł; zamiast obecnych 2157 zł na konto dostanie 2097 zł. Przy #pensji brutto w wysokości 5 tys. zł (3550 na rękę), składka na PPK to 100 zł.

Pracownicze Plany Kapitałowe: ile zaoszczędzimy? Ale można sobie policzyć, ile zaoszczędzimy dzięki nowemu systemowi. W internecie pełno jest kalkulatorów, które na podstawie indywidualnych danych (wieku pracownika, jego pensji brutto) pokazują, co nas czeka po zakończeniu uczestnictwa w PPK. Porównajmy np. sytuację 30-latka i 50-latka, którzy zarabiają 3,5 tys. zł brutto miesięcznie. Na koncie tego młodszego w ciągu 25 lat (do 60. roku życia), zgromadzi się 124 826 zł, z tego on sam wpłaci 38,7 tys. zł, pracodawca dołoży 29 tys. zł, a państwo - 7,45 tys. zł; różnica między wpłatami na ostateczną kwotą wynika z założenia, że roczna stopa zwrotu oszczędności to 3,5 proc. Takie same wyliczenia dla 50-latka (przy 10-letnim okresie w PPK) nie są już tak spore - na jego koncie będzie #23 044 zł, z tego on sam wpłaci 9,5 tys. zł, firma - 7,1 tys. zł, a państwo -2,65 tys. zł.

Jeszcze gorzej wygląda porównanie możliwości dysponowania tymi pieniędzmi. Założenie jest takie, że jednorazowo będzie można dostać 25 proc. oszczędności, a resztę - w comiesięcznych wypłatach przez co najmniej 10 lat. 50-latek dostanie więc od razu 5,7 tys. zł, comiesięczny dodatek wyniesie tylko 165 zł. Ale 30-latek będzie mógł na 60. urodziny odebrać swoje 31,2 tys. zł, a co miesiąc może dostawać 893 zł. Obawy i trudna rezygnacja Widać więc wyraźnie, że im dłuższy będzie okres oszczędzania w systemie PPK, tym bardziej rośnie późniejszy dodatek do emerytury. Ta optymistyczna wizja dodatkowych pieniędzy na starość może się sprawdzić pod jednym, ale bardzo ważnym warunkiem - politycy nie zmienią systemu. A w okresie 20-30 lat trudno przewidzieć, co może się stać i na ile nasze pieniądze nie będą im potrzebne jak te z OFE. Obecna władza wprawdzie zapewnia, że PPK to nie OFE i że pieniędzy nie będzie można nam ot tak zabrać, ale wiarygodność tej deklaracji każdy musi ocenić sam.

Ci, którzy w nią nie wierzą albo uznają, że oszczędzanie im się nie opłaci, mogą zrezygnować z uczestnictwa w PPK. Wzór oświadczenia w tej sprawie jest skomplikowany i pracodawca może pomóc go wypełnić. Teoretycznie przedsiębiorcom powinno zależeć na tym, by zatrudnieni przez niego pracownicy masowo rezygnowali z PPK (bo nie będą musieli do nich dokładać 1,5 proc.). Nie słychać jednak, by gdzieś namawiano pracowników do podpisywania takich rezygnacji, bo za takie namowy grożą 2 lata więzienia. Rezygnację z PPK trzeba ponawiać co cztery lata. WIDEO: Krótki wywiad. Maciej Twaróg: Na 70-lecie Huty zamiast festynów chciałbym czegoś, co zostanie na dłużej