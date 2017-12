Nadchodzący rok ma być dla fachowców z wielu branż w Polsce istnym eldorado. I nie chodzi tylko o podwyżki płac, ani tzw. benefity.

Okrągły milion złotych wydała na przedświąteczną imprezę integracyjną dla załogi swego krakowskiego oddziału znana globalna korporacja finansowa. To na razie rekord, ale eksperci rynku pracy wróżą kolejne. Powód? Przy najniższym od 27 lat bezrobociu (ok. 2 proc. w Krakowie i 5 proc. w Małopolsce) pracodawcy coraz ostrzej walczą o pracowników, zwłaszcza specjalistów z górnej półki - i muszą ich rozpieszczać.- Nie chodzi tylko o podwyżki płac . Pieniądze są ważne, ale one już dzisiaj nie zawsze wystarczą do pozyskania pożądanych specjalistów - podkreśla Joanna Krzemińska, wicedyrektor ASPIRE, największego w Polsce zrzeszenia firm sektora informatycznego i zaawansowanych usług biznesowych.Zastrzega, że tzw. benefity, jak pakiety medyczne, darmowe wejściówki do SPA i na siłownię, bilety do kina i na koncerty, a także porządne służbowe auta, telefony i laptopy - też nie są dzisiaj nadzwyczajną atrakcją, lecz normą stosowaną przez wielu liczących się pracodawców. Czym zatem firmy przyciągają specjalistów?- Kandydaci zwracają coraz większą uwagę na możliwości rozwoju, awansu, bardzo liczy się dla nich rodzaj wykonywanych zadań. Muszą być interesujące, ogromne znaczenie ma też komfortowa atmosfera w firmie - wylicza Joanna Krzemińska.Monika Tkacz z firmy Skanska Property Poland, potentata wyspecjalizowanego w tworzeniu nowoczesnych powierzchni biurowych, zwraca uwagę, że rewolucyjną zmianę na polskim rynku pracy widać wyraźnie także w jej branży.- Miejsca pracy są coraz ściślej dostosowane nie tylko do rodzaju zadań, ale i potrzeb oraz oczekiwań konkretnych pracowników. Popularny do niedawna open space przestał być uniwersalnym rozwiązaniem- wyjaśnia Monika Tkacz. Dodaje, że biura zmieniają się w miejsca przyjazne nie tylko do pracy, ale po prostu - do życia.Joanna Krzemińska podkreśla, że wszystkie te zmiany są ściśle związane z wejściem Polski na wyższy niż dotąd szczebel rozwoju. Wśród ponad 180 członków ASPIRE dominują globalne korporacje, które w większości zaczęły swą przygodę z Polską kilkanaście lat temu, po naszym wejściu do Unii Europejskiej. Początkowo w tworzonych nad Wisłą, w tym w Krakowie i okolicy, centrach usług dla biznesu zatrudniały osoby wykonujące proste zadania: w księgowości i kadrach.- Dzisiaj te czynności są o wiele bardziej zaawansowane, złożone, co wymaga znacznie większej wiedzy, talentu, umiejętności, doświadczenia, a więc - co logiczne - lepszej klasy specjalistów. Takim specjalistom trzeba zaoferować więcej - tłumaczy Krzemińska.Siedziba ASPIRE nie przez przypadek mieści się w Krakowie, przy Rynku. Z uwagi na bogate zasoby dobrze wykształconej kadry oraz atrakcyjność samego miasta, stolica Małopolski wyrosła bowiem w ostatnich latach na jednego z globalnych liderów w sektorze usług dla biznesu.W najbardziej miarodajnym rankingu Tholons Services Globalization City Index, Kraków zajął w tym roku rekordowe w dziejach 8. miejsce na świecie oraz 2. w Europie (o włos za Dublinem), dystansując m.in. Pragę (17 miejsce), Warszawę (23) i Budapeszt (24).Co najistotniejsze - wśród czynników decydujących o naszym sukcesie - rośnie rola „talentu, umiejętności i jakości” oraz „cyfryzacji i innowacji”, a maleje - „kosztu pracy”. Zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu też stale wzrasta. W Krakowie i okolicy pracuje w nim już ponad 70 tys. osób i są to coraz atrakcyjniejsze miejsca pracy. Większości z nich nie grozi przy tym automatyzacja i robotyzacja, jak w przypadku prostych czynności biurowych - finansowych lub kadrowych.