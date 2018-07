Te wakacje spędzimy w kinie, bo dystrybutorzy nie znają litości. Na ekrany naszych kin w ciągu dwóch gorących miesięcy na nasze ekrany wejdzie tyle interesujących, że obejrzenie ich wszystkich może okazać się nie lada wyzwaniem. Szczegóły w artykule poniżej.

Zanim Tom Cruise po raz szósty uratuje świat jako Ethan Hunt, The Rock będzie musiał uwolnić swoją rodzinę, która utknie z nim w wieżowcu. Nie zabraknie też okazji do tańczenia przy nieśmiertelnych przebojach ABBY i obejrzenia przygód superbohaterów manipulujących własnym wzrostem.Premiery 13.07[/b]"Iniemamocni 2"Kilkanaście lat minęło od premiery "jedynki", ale w końcu dowiemy się czy nasza cierpliwość zostanie odpowiednio nagrodzona. Oto powraca superbohaterska rodzinka, której perypetie trafią zarówno do najmłodszych jak i najstarszych widzów. W seuquelu animowanego hitu role genderowe się odwracają. Kobieta spełnia się zawodowo, a mężczyzna w opiece nad dziećmi i prowadzeniu gospodarstwa domowego. W życiu obu rodziców nie zabraknie adrenaliny, a publiczność pęknie ze śmiechu.Gatunek: AnimacjaKraj produkcji: USAScenariusz i reżyseria: Brad BirdGłosy: Craig T. Nelson, Holly Hunter"Drapacz chmur"Dwayne "The Rock" Johnson. Właściwie tyle mamy do powiedzenia. Dla nas to wystarczający powód, aby obejrzeć film. A jeśli w fabule były wrestler będzie musiał stawić czoła kolejnym przeciwnościom losu, aby uratować swoją rodzinę z płonącego wieżowca, tym lepiej.Gatunek: AkcjaKraj produkcji: USAScenariusz i reżyseria: Rawson Marshall ThurberObsada: Dwayne Johnson, Neve Campbell"Sicario 2: Soldado"O takie kino akcji walczyliśmy! "Jedynka" trzymała w napięciu od początku do końca, nawet jeśli nie było nagminnych wybuchów i strzelanin. Jak będzie tym razem? Zapowiada się równie dobrze. Dwójka znanych bohaterów otrzymuje zadanie powstrzymania karteli przemycających terrorystów. Rzucają przestępcom wyzwanie, ale ich misja okaże się bardziej skomplikowana niż mogliby przypuszczać.Gatunek: Dramat, akcjaKraj produkcji: USA, WłochyReżyseria: Stefano SollimaScenariusz: Taylor SheridanObsada: Benicio del Toro, Josh Brolin"Pierwsza noc oczyszczenia"Gdyby nie czekała cię za to kara, zdecydowałbyś się zabijać, gwałcić i plądrować? W umysłach twórców popularnej serii thrillerów narodził się pomysł zorganizowania jednej nocy w ciągu roku, kiedy prawo miałoby nie obowiązywać. Do tej pory pokazywali jak ludzie wykorzystywali ten czas, a teraz będziemy mogli dowiedzieć się w jaki sposób powstała ta tradycja.Gatunek: Thriller, sci-fiKraj produkcji: USAReżyseria: Gerard McMurrayScenariusz: James DeMonacoObsada: Y'lan Noel, Marisa Tomei"Mamma Mia: Here we go again"Gwiazdorska obsada i piosenki ABBY? Co może wyjść z takiego połączenia? Tylko kolejny wakacyjny hit. Główna bohaterka obawia się, że nie sprawdzi się w roli rodzica. Fizycznie nie ma już obok niej zawsze gotowej pomóc matki, ale jej duch - tak. Córka odkryje tajemnicę z przeszłości rodzicielki mając przy swoim boku starych znajomych.Gatunek: MusicalKraj produkcji: USAScenariusz i reżyseria: Ol ParkerObsada: Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgård, Amanda Seyfried"Niepoczytalna"On się w niej zakochał, ona nie odwzajemnia jego uczucia. Niby historia jakich wiele. Dodajmy jednak do tego, że mężczyzna okazuje się niezrównoważonym prześladowcą, a kobieta zostaje wbrew swej woli zamknięta z nim jako pielęgniarzem w szpitalu psychiatrycznym, a otrzymamy trzymający w napięciu thriller. A jakby tego było mało, produkcja została w pełni zrealizowana iPhone'em!Gatunek: ThrillerKraj produkcji: USAReżyseria: Steven SoderberghScenariusz: Jonathan Bernstein, James GreerObsada: Claire Foy, Joshua Leonard"Ant-Man i Osa"Superbohaterowie, którzy potrafią manipulować swoim wzrostem zgłębią tajemnice przeszłości osób odpowiedzialnych za stworzenie ich kostiumów. Jak zwykle nie ma potrzeby zbytnio zachęcać widzów do obejrzenia kolejnej produkcji na podstawie komiksów Marvela. "Ant-Man i Osa" jest jednym z filmów mających osłodzić czekanie na kolejną część "Avengersów".Gatunek: AkcjaKraj produkcji: USA, Wielka BrytaniaReżyseria: Peyton ReedScenariusz: Andrew Barrer, Gabriel Ferrari, Chris McKenna, Erik Sommers, Paul RuddObsada: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas"Mission Impossible - Fallout"Ethan Hunt powraca po raz kolejny. W szóstej odsłonie kinowej wersji popularnego serialu z lat 60. i 70. ubiegłego wieku, główni bohaterowie ponownie będą musieli uratować świat przed katastrofą. Czy im się uda? Pewne jest, że będzie emocjonująco i nie zabraknie akcji.Gatunek: AkcjaKraj produkcji: USAScenariusz i reżyseria: Christopher McQuarrieObsada: Tom Cruise, Henry Cavill"Człowiek, który zabił Don Kichota"Żyjący współcześnie twórca reklam cofa się w czasie o kilka wieków. Napotyka na swej drodze legendarnego Don Kichota. Rycerz bierze go za swojego wiernego giermka i razem przeżyją emocjonujące przygody. Za realizację tego filmu odpowiada członek grupy Monty Python - Terry Gilliam, który walczył o jego powstanie przez wiele długich lat.Gatunek: PrzygodowyKraj produkcji: Hiszpania, Portugalia, Wielka BrytaniaReżyseria: Terry GilliamScenariusz: Terry Gilliam, Tony GrisoniObsada: Adam Driver, Jonathan Pryce"Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach"Brytyjscy punkowcy zmierzą się z kosmitami, których rzeczywistość przypomina najgorsze wizje George'a Orwella. Dojdzie do starcia konformizmu z buntem i może bohaterom uda się znaleźć upragniony złoty środek. "Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach" to urocza i zaczepna ekranizacja prozy Neila Gaimana.Gatunek: Komedia rom., sci-fiKraj produkcji: USAReżyseria: John Cameron MitchellScenariusz: Philippa GoslettJohn Cameron MitchellObsada: Elle Fanning, Alex Sharp, Nicole Kidman"Młodzi Tytani: Akcja! Film"Znani z serialu animowanego Młodzi Tytani tym razem podbijają wielki ekran. A właściwie próbują. Robin wraz z ekipą chcą zwrócić na siebie uwagę hollywoodzkich szych, aby ci zrobili o nich film. Będzie śmiesznie, trochę mrocznie i na pewno wyjątkowo ekscytująco.Gatunek: AnimacjaKraj produkcji: USAReżyseria: Aaron Horvath, Peter Rida MichailScenariusz: Aaron Horvath, Michael JelenicGłosy: Will Arnett, Kristen Bell"Krzysiu, gdzie jesteś?"Dorastając zapominamy o przyjaciołach z dzieciństwa. Na szczęście oni o nas niekoniecznie. Przekona się o tym Krzyś, któremu z pomocą przybędą starzy znajomi ze Stumilowego Lasu. Pamiętajmy, że bez względu na wiek, nie ma powodu, aby wstydzić się czerpania przyjemności z oglądania przygód Kubusia Puchatka i spółki.Gatunek: FamilijnyKraj produkcji: USAReżyseria: Marc ForsterScenariusz: Alex Ross PerryObsada: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Mark Gatiss"303. Bitwa o Anglię"Jest to pierwszy z dwóch filmów poświęconych Dywizjonowi 303, jakie wejdą na nasze ekrany w sierpniu. Zobacz jak Polacy pomimo wszelkich przeciwności zdobyli podczas II Wojny Światowej szacunek Anglików.Gatunek: Dramat, wojennyKraj produkcji: Polska, Wielka BrytaniaReżyseria: David BlairScenariusz: Alastair Galbraith, Robert RyanObsada: Iwan Rheon, Milo Gibson, Marcin Dorociński"Rozpruci na śmierć"Pluszowy detektyw próbuje rozwiązać sprawę seryjnego mordercy, zabijającego kukiełki. Pomoże mu w tym niegrzeczna Melissa McCarthy. Jak to u Muppetów bywa, nawet w tak mrocznym wydaniu, nie zabraknie zabawnych gagów i licznych odniesień do popkultury.Gatunek: Komedia kryminalnaKraj produkcji: USAReżyseria: Brian HensonScenariusz: Todd Berger, Erich i Jon Hoeber, Dee Austin RobertsonObsada: Melissa McCarthy, Maya Rudolph"Bez litości 2"Denzel Washington powraca jako emerytowany agent, muszący walczyć o sprawiedliwość. Ponownie stosuje brutalne metody. Od akcji w tym thrillerze można dostać zawrotów głowy.Gatunek: Thriller, akcjaKraj produkcji: USAReżyseria: Antoine FuquaScenariusz: Richard WenkObsada: Denzel Washington, Pedro Pascal, Bill Pullman"The Meg""Szczęki" na miarę XXI wieku? Jason Statham wciela się w wojskowego eksperta od nurkowania. Będzie musiał uratować naukowców, którym zagraża prehistoryczny gad - megalodon, czyli wymarły przed milionami lat gatunek rekina osiągający długość nawet 25 metrów.Gatunek: AkcjaKraj produkcji: USAReżyseria: Jon TurteltaubScenariusz: Belle Avery, Dean Georgaris, Erich Hoeber, Jon Hoeber, James VanderbiltObsada: Jason Statham"Dywizjon 303"Jest to drugi wakacyjny film poświęcony losom pilotów Dywizjonu 303. Produkcja oparta jest na podstawie książki Arkadego Fiedlera pod tym samym tytułem.Gatunek: WojennyKraj produkcji: Polska, Wielka BrytaniaReżyseria: Wiesław Saniewski, Denis DelićScenariusz: Zdzisław Samojłowicz, Krzysztof Burdza, Tomasz KępskiObsada: Piotr Adamczyk, Maciej Zakościelny, Cara Theobold