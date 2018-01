Dzień Babci i Dziadka 2018. 21 stycznia Dzień Babci, a dzień później (22 stycznia) Dzień Dziadka. Wybraliśmy ciekawe prezenty dla babci i dziadka.

Prezent na Dzień Babci i Dziadka 2018 [PROPOZYCJE] Co kupić babci i dziadkowi? [POMYSŁY]

Prezent na Dzień Babci i Dziadka 2018: prezenty dla babci

Prezenty na Dzień Babci i Dzień Dziadka - nasze propozycje:

Eleganckie czekoladki

Kijki do nornic walkingu

Laurka

Kosz z podarkami

Kalendarz

Ramka lub album na zdjęcia

Kubek lub inny gadżet

Kwiaty

Książka

Kolacja

Talon do cukierni

Prezent związany z hobby

Co kupić babci i dziadkowi z okazji ich święta? W Dzień Babci i Dzień Dziadka wnuki składają życzenia, przynoszą własnoręcznie zrobione laurki z wypisanymi wierszykami, kwiaty lub czekoladki.Dziadkowi możemy kupić coś związanego z jego hobby, zainteresowaniami czy ulubionym sposobem spędzania czasu. Mogą to być np. szachy, karty, czy coś związanego z wędkarstwem, filatelistyką czy czymkolwiek innym, czym interesuje się dziadek.Dobrym prezentem dla babci będzie natomiast na pewno jakiś kosmetyk, perfumy lub biżuteria. Kobiety uwielbiają również kwiaty. Nie muszą być to kwiaty cięte, a np. storczyk, czy skrzydłokwiat.Możemy również dać wspólny prezent dla babci i dziadka, np. w postaci zestawu witamin dla seniorów i herbaty z imbirem, która rozgrzeje w zimowe wieczory. Zarówno dla babci jak i dla dziadka doskonałym prezentem będzie butelka czerwonego wina lub nalewki. Dziadkowie na pewno ucieszyliby się z dobrej kawy, młynka do kawy, czy ekspresu do kawy.Pamiętajmy jednak, że to nie prezenty, a spędzony wspólnie czas i pamięć są dla naszych dziadków najlepszym prezentem. Spędźmy z nimi miłe popołudnie, nie spiesząc się nigdzie.Życzę Tobie, Babciu miła,byś zawsze w życiu szczęśliwa była.Życzę Ci, Babuniu, życia najdłuższego,pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego!***Kocham mocno Babcię, DziadkaTo nie żarty moi miliDzisiaj im życzenia składamBy sto latek jeszcze żyli.***Kochani!Z okazji Dnia Babci i Dziadkażyczę Wam wszystkiego o czym marzyciei pragnę Wam podziękowaćza Wasz trud i ciężką pracę***W dniu Twojego świętachciałam Ci powiedzieć,że Ty jesteś dla mnienajdroższa pod niebem!***DZIEŃ BABCI 2016: ŻYCZENIA z okazji Dnia Babci [ŻYCZENIA SMS]Wszystkim Babciom Nowa JesieńNiech pogodne dni przyniesie.Bezdeszczowe, bez markotneJak w dzienniczkach naszych stopnie***Jest taka Pani, piękna jak kwiat.Ogromne serce dla wszystkich ma.Bardzo ją kocham, ona mnie też.Być blisko przy niej codziennie chcę.Dziś wnuczka i wnuczek życzeń mają sto.Żyj babciu ma droga, żyj nam latek sto.Moja droga BabuniaKocha swego wnuczunia,Wnuczek babcię miłuje,Zdrowia, szczęści winszuje...***Życzę dziś Tobie, Babuniu miła,byś zawsze w życiu szczęśliwa była,życzę Babuniu życia najdłuższego,pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego.***Babciu.Tak wiele mnie nauczyłaś,Tak wiele ze mną grałaś.Więc ja dziś Tobie składam życzenia:zdrowia, szczęścia, pomyślnościoraz spełnienia marzeń.