Tulipany obowiązkowo, ale do tego tez jakiś dzień w spa by się przydał :) Podsuwałam chlopakowi pomysl ale nie wiem czy sie zorientuje ;) Jakby co - jadę z siostrą 8 marca na solankę do mielna. W unitralu bedzie promocja dla pan wiec sobie skorzystamy a wieczorem liczę jeszcze na jakąs dobrą kolację i prezent będzie idealny!!