Dzień Ojca w Polsce zawsze obchodzimy 23 czerwca. Jaki prezent kupić swojemu tacie na Dzień Ojca? Skarpetki, krawat, narzędzia - te prezenty najczęściej przychodzą nam do głowy, kiedy myślimy o prezencie na Dzień Ojca. Jeśli szukasz pomysłów na obdarowanie taty z okazji jego święta, sprawdź nasze zestawienie.

etui na telefon

koszula

torba na laptopa

słodkości

kosmetyki

pasek do spodni

portfel

zegarek na rękę

kubek termiczny

scyzoryk

wędka

Najważniejszemu mężczyźnie w Twoim życiu należy się wszystko, co najlepsze. W końcu to on uczył Cię jeździć na rowerze, pomagał rozwiązywać zadania z matematyki i dbał o Ciebie przez długi czas. Właśnie dlatego z okazji Dnia Ojca podaruj mu wyjątkowy prezent. Jeśli wciąż nie wiesz, co kupić tacie z okazji jego święta, poznaj nasze propozycje.23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Zastanawiacie się, jaki prezent kupić tacie? Mamy dla was kilka propozycji. W zasadzie każdemu mężczyźnie przyda się dobry zestaw narzędzi. Dobry sprzęt ułatwia niewątpliwie prace, których w domach zawsze jest dużo. Oprócz narzędzi dobrym pomysłem będą oczywiście perfumy, kremy, czy inne kosmetyki. Na prezenty dla taty często wybierane są akcesoria skórzane, takie jak portfele, paski, czy torby. Świetnym wyborem na prezent na Dzień Ojca są również koszule, koszulki oraz krawaty. Dla łasuchów, dobrym rozwiązaniem są różnego rodzaju słodkości. Częstym i trafnym wyborem są także różnego rodzaju alkohole: wina, piwa, czy koniaki. Dalej nic nie wybraliście? W naszym zestawieniu znajdziecie również kilka niestandardowych propozycji na prezent na dzień Ojca.[g]13249074[/g]Obchody Dnia Ojca zapoczątkowane zostały w Stanach Zjednoczonych, gdzie po sukcesie Dnia Matki pojawiły się głosy, by ustanowić święta również dla pozostałych członków rodziny. Dzień Ojca wydawał się naturalnym dopełnieniem. Choć w Polsce święto to ma już kilkudziesięcioletnią tradycję, do tej pory nie dorównało popularnością Dniowi Matki – niemniej z roku na rok coraz więcej ojców może liczyć nie tylko na życzenia czy gesty, ale i drobne upominki.W związku w tym Olga Bołądź, Cezary Pazura i Michał Żurawski opowiedzieli o tym, co zawdzięczają swoim ojcom oraz jakie najważniejsze lekcje im przekazali. - Tata to pierwszy autorytet i mężczyzna w życiu - powiedziała Olga Bołądź. - Ojciec przekazał mi, aby być wiernym swoim ideałom - wspomina Cezary Pazura.Z okazji zbliżającego się Dnia Ojca Przygotowaliśmy dla Was listę wierszyków dla taty na jego święto.Drogi Tatusiu - najlepszy na świecie, który mnie kochasz w zimie i w lecie, jesienią, wiosna w niezmiennej trosce w szczęśliwym domu - jak w raju rosnę. Za Twoja dobroć dzisiaj dziękuję, zdrowia, łask Bożych szczęścia winszuje. Bezpiecznej szosy, spełnienia marzeń, pięknych urlopów i zawsze razem!***Tato, Tato ukochany,my życzenia Ci składamy.Przesyłamy jakby z procy,sto całusów z całej mocy.Dziś święto obchodzi najdroższy Tata,niech los mu z kwiatów życie uplata,niech nie da poznać żadnych troski rzuci pod nogi pieniędzy stos.Jakie to szczęście, że będąc już dorosłą osobą,dzięki Tobie czasami czuję się jak dziecko.A to takie błogie uczucie...Bądź ze mną, z nami wszystkimi jak najdłużej,bo mnie i całej naszej rodzinie tak dobrze z Tobą.Kochany Tato - zacznę zwyczajnie,że z Tobą w domu zawsze jest fajnie:i w deszcz i w słotę, w smutku, w radości,wspierasz i uczysz życia w miłości.Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,skromny bukiecik kwiatów darować.Na dzień Ojca ślę życzenia,bo to nie jest bez znaczenia.Jesteś dobry dla mnie, Tato.Chcę ci podziękować za to.Wspierasz mnie od urodzenia,więc się nigdy już nie zmieniaj!Dzisiaj Dzień Taty ! Mojego Taty !I wszystkich Ojców na świecie !Niosę dla Taty z ogródka kwiaty...Zarzucę Tacie na szyje moje ręce...Powiem do ucha: Tatku, posłuchaj...Chce Cię uściskać… nic więcej... 'Milczenie jest złotem,niech więc mówią kwiaty,każde mądre dzieckosłucha swego taty.