Prezentowe pomysły na Dzień Babci i Dziadka

Lionelo Jasper - dba o bezpieczeństwo dziecka w podróży

mat. informacyjny

Już 3 września dzieci i młodzież wrócą do szkół. Jest to zatem idealny moment na to, by rozejrzeć się za odpowiednim fotelikiem samochodowym do przewozu naszych najmłodszych. Lionelo Jasper to solidny, wygodny, a co najważniejsze bezpieczny fotelik, który chcemy Wam polecić.