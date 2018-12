Prezenty LAST MINUTE! Poradnik - co kupić na ostatnią chwilę?

Prezenty pod choinkę - dalej nie wiesz co kupić na świąteczny prezent? Zebraliśmy garść inspiracji, które zdadzą egzamin, nawet last minute. Rozwiąż quizowniki prezentowe i dobierz idealny prezent pod choinkę zarówno dla niej, jak i dla niego. Mamy prezenty na każdą kieszeń i dla każdej grupy wiekowej. Co najlepiej kupić? Pokieruj się pasją obdarowywanej osoby. Dzięki temu każdy prezent będzie osobisty i niepowtarzalny. Nigdy więcej nieudanych prezentów bożonarodzeniowych!

Jaki prezent kupić dziecku pod choinkę? Najlepsze prezenty dla chłopca i dziewczynki na Boże Narodzenie. Co najbardziej ucieszy dziecko na Święta?

Potrzebujesz prezentu dla dziecka? Szukasz upominku dla chrześnicy lub chrześniaka? Chcesz podarować coś niezwykłego wnukom? Poniższe Quizowniki wskażą ci najlepsze prezenty, dopasowane do osobowości i preferencji dziecka:

Najlepsze upominki dla pań pod choinkę. Propozycje dla żony, mamy, siostry i koleżanki z pracy. Co kupić kobiecie, która ma już wszystko?

Kupowanie prezentów dla kobiety nie jest proste. Co kupić miłośniczce książek lub makijażu, aby nie podarować czegoś, co już posiada (albo co gorsza, nie trafia w jej gust?). Nie wystarczy wybrać multiwitaminy dla babci lub modnego gadżetu dla nastolatki. Co kupić koleżance lub kuzynce, której nie znamy dostatecznie dobrze? Skorzystaj z tego Quizownika Prezentowego - wystarczy opowiedzieć na osiem pytań.

Prezenty dla pana z pasją. Co dla ojca, a co dla narzeczonego? Propozycje najlepszych prezentów bożonarodzeniowych dla bliskiego mężczyzny.

Masz mało czas, a chcesz kupić coś wyjątkowego? Co roku kupujesz wodę kolońską lub krawat? Niezależnie czy szukasz prezentu dla taty, brata, męża, syna czy kolegi - najlepiej kupić coś związanego z jego hobby. Nie wiesz co? Odpowiedz na 7 pytań i skorzystaj z propozycji.