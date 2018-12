Prezenty w przedwojennej Polsce [ARCHIWALNE ZDJĘCIA]

Prezenty są wpisane w święta Bożego Narodzenia. Przed II wojną światową nie było inaczej. W wydawanym w Krakowie magazynie Światowid przed świętami Bożego Narodzenia w 1927 roku pisano: "Obdarowanie kogoś nie jest rzeczą tak łatwą, jak się wydawać może. Jest to swego rodzaju kunszt, w którym trzeba wykazać dużo delikatności, finezji i dobrego smaku”. Co znajdowano pod choinką? Perfumy, wody kolońskie, wieczne pióro, książka, aparat fotograficzny, maszynka spirytusowa, radioodbiornik, los loterii państwowej, imbryk elektryczny, gramofon, a nawet.... żarówka. Producenci przed świętami prześcigali się w reklamowaniu swoich wyrobów jako najlepszych propozycji prezentowych. Co jeszcze można było dawniej dostać w Krakowie pod choinkę? Czym się obdarowywano przed II wojną światową? Zapraszamy do przeglądnięcia świątecznych reklam z tamtych lat.