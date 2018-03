Mamy prezydenta od otwierania wystaw. Zamiast wizyt w stolicach europejskich i kształtowania relacji z naszymi sąsiadami prezydent jedzie do (bardzo dobrej,) szkoły i wygłasza przemówienie. Wszystko jest Ok, pod warunkiem realizacji polityki zagranicznej. Wybór obecnego prezydenta to pomyłka demokracji.

Mam nadzieję, iż odejdzie do historii po następnych wyborach.