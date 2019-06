Problem z dostępem do kont w dużych bankach! Co z pieniędzmi? Sprawdź! [LISTA BANKÓW]

Problemy z płatnością kartą, brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej... Spore utrudnienia w weekend czekają na klientów aż siedmiu dużych banków. Klienci dużych banków w Polsce mogą mieć spore problemy z dostępem do swoich pieniędzy. Na weekend zaplanowano przerwy techniczne w siedmiu dużych bankach! Prace serwisowe spowodują problemy z płatnością kartą oraz dostępem do bankowości internetowej i mobilnej. Czy Twój bank będzie miał w ten weekend prace serwisowe? Sprawdź na kolejnych slajdach >>> Wypalenie zawodowe - nowy punkt na liście chorób

Sławomir Mielnik