Próbny Egzamin Gimnazjalny 2018 Operon: J. POLSKI (Arkusz, Odpowiedzi)

Ostatni gimnazjaliści zmierzyli się dziś z częścią humanistyczną próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem. Pierwsza część obejmowała zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie. W drugiej uczniowie rozwiązywali zadania z j. polskiego.

Aron Lampart z tej samej klasy dodaje, że chociaż woli przedmioty ścisłe, zadania z historii i WOSu nie były najgorsze. - Zwłaszcza te, które dotyczyły pracy z mapą – mówi. Ale zgadza się z koleżanką, że te dotyczące historii Polski były najtrudniejsze.

- Rozprawka dotyczyła tematu zaufania: czy to nie obietnica, ale ich spełnienie zapewnia zaufanie. Musieliśmy nawiązać do dwóch wybranych lektur - informuje. Aron przyznaje, że jeszcze nie wie, do jakiej szkoły pójdzie po gimnazjum, ale myśli o wyborze klasy z informatyką, matematyką i fizyką.

Jutro uczniowie podejdą do egzaminu próbnego z części przyrodniczej i matematycznej.

Ostatnie w historii egzaminy kończące ten etap edukacji odbędą się w dniach 10-12 kwietnia 2019 r.

Rozpoczęły się próbne egzaminy gimnazjalne. We wtorek gimnazjaliści w całej Polsce napisali egzamin z części humanistycznej, czyli z języka polskiego, historii i wos-u. Poniżej znajdziecie arkusze wraz z kluczem odpowiedzi.

W środę, 5 grudnia gimnazjaliści napiszą próbny egzamin gimnazjalny z części matematyczno-przyrodniczej. Natomiast w czwartek czeka ich egzamin z języka obcego.

Wydawnictwo Operon:

- Łączymy doświadczenie w obszarze edukacji i wiedzę ekspertów, by tworzyć unikalny i jedyny w Polsce system przygotowań do egzaminu gimnazjalnego. Próbny egzamin organizujemy od 2007 roku. Co roku przystępuje do niego ponad 60 proc. gimnazjalistów!