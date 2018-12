Próbny Egzamin Gimnazjalny Operon 2018: cz. humanistyczna - polski, historia (Arkusz, Odpowiedzi)

Gimnazjaliści zmierzyli się dziś z częścią humanistyczną próbnego egzaminu gimnazjalnego z Operonem. Pierwsza część obejmowała zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie. W drugiej uczniowie rozwiązywali zadania z j. polskiego.

Aron Lampart z tej samej klasy dodaje, że chociaż woli przedmioty ścisłe, zadania z historii i WOSu nie były najgorsze. - Zwłaszcza te, które dotyczyły pracy z mapą - mówi. Ale zgadza się z koleżanką, że te dotyczące historii Polski były najtrudniejsze.

- Rozprawka dotyczyła tematu zaufania: czy to nie obietnica, ale ich spełnienie zapewnia zaufanie. Musieliśmy nawiązać do dwóch wybranych lektur - informuje. Aron przyznaje, że jeszcze nie wie, do jakiej szkoły pójdzie po gimnazjum, ale myśli o wyborze klasy z informatyką, matematyką i fizyką.