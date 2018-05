Juwenalia większości ludzi kojarzą się przede wszystkim z koncertami, imprezami i wyśmienitą zabawą. Niewielu jednak wie, że to święto ma długą historię i kryje w sobie więcej niż tylko nieskończone pokłady radosnej rozrywki. Co dla największego studenckiego święta zrobił profesor Nieuważny? Co ma wspólnego AGH i pewien znany producent prezerwatyw? I jaki jest związek juwenaliów z... cesarzem Neronem? Zobacz naszą galerię i przekonaj się sam!

