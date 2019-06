Anna Kaczmarz

Synoptycy przewidują w Małopolsce w dzień zachmurzenie przeważnie małe. Po południu lub pod wieczór miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie regionu, wzrost zachmurzenia do dużego i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w rejonie burz do 40 mm. Temperatura maksymalna od 31°C do 34°C, w rejonach podgórskich od 28°C do 31°C, wysoko w Beskidach od 20°C do 24°C, w partiach szczytowych Tatr około 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr chwilami dość silny i silny, w porywach do 100 km/h, z kierunków zmieniających się. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 80 km/h, południowo-zachodni i zachodni.