Prognoza pogody. Ciepło, trochę słońca, trochę chmur

Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C na Nizinie Szczecińskiej i Suwalszczyźnie, 20 st. C w centrum kraju i do 21 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni.

W Małopolsce spodziewane jest zachmurzenie umiarkowane lub duże, w Krakowie temperatura wyniesie 20 st. C. W Karpatach mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 17°C do 20°C, w rejonach podgórskich około 16°C, wysoko w Beskidach od 12°C do 15°C, na szczytach Tatr około 8°C. Wiatr słaby, zmienny z przewagą północno-zachodniego.

W piątek także spodziewamy się lokalnych mgieł i zamgleń. Na południu i południowym wschodzie przewidywane są opady deszczu do 5-10 mm. Nad resztą kraju zaświeci słońce. Termometry pokażą od 14 st. C na Suwalszczyźnie, 16 st. C w centrum kraju do 18 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu.

