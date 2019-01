Prognoza pogody dla Krakowa i Małopolski na 3 stycznia. Mroźno

W czwartek na pogodę w Polsce nadal wpływać będzie chłodny front atmosferyczny. Na ogół będzie pochmurno z nielicznymi przejaśnieniami. Spadnie śnieg - do 3 cm. Wiatr nadal będzie silny, w porywach do 50-70 km/godz., a na wybrzeżu nawet 80 km/godz. Mogą pojawiać się zawieje i zamiecie śnieżne, które będą ograniczać widoczność miejscami nawet poniżej 100 m. W Małopolsce chwyci mróz. Od -1 st. Celsjusza w Tarnowie, poprzez - 2 st. w Krakowie i - 4 st. w Olkuszu, Wadowicach i Gorlicach poprzez -5 st. w Suchej Beskidzkiej i Nowym Sączu, do - 6 st. w Zakopanem i aż - 8 st. w Nowym Targu.