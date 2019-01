Prognoza pogody na 5 stycznia. I gdzie to słońce?

W sobotę na wschodzie i południu kraju wystąpią opady śniegu do 5-10 cm, a w górach do 20 cm. Na drogach i chodnikach może być ślisko. Wiatr w porywach może osiągnąć do 50 km/godz., a w górach do 80 km/godz. W Małopolsce szykuje się delikatna odwilż. Temperatura od 0 do 2 st. Celsjusza na plusie. Wyjątkiem Zakopane (- 1 st. C), Gorlice (- 2 st. C) i Nowy Targ (- 3 st. C).