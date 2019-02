Prognoza pogody na czwartek, 1 listopada 2018

Czwartek zapowiada się wyśmienicie. Do naszego kraju płyną bardzo ciepłe masy powietrza. Najcieplej będzie w Krakowie i Rzeszowie – odpowiednio 20 i 21 st. W kolejnych dniach nadal będzie ciepło, ale w piątek popada na wschodzie Polski. Spodziewane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie wzrastające po południu do dużego. Temperatura od 15 st. na Pomorzu, 18 st. w centrum kraju do 21 st. na Podkarpaciu. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach do 60km/godz., w górach do 80-100 km/godz.