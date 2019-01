Prognoza pogody na czwartek 24 stycznia

Prognoza pogody na 4 stycznia. Opady śniegu

TVN/x-news

Piątek przyniesie na ogół nieprzyjemną aurę. Wystąpią przelotne opady śniegu. Z północnego zachodu i zachodu powieje umiarkowany wiatr. Temperatura od -3 st. C w Krakowie, Tarnowie, i Chrzanowie, poprzez - 4 st. w Oświęcimiu, Wadowicach, Limanowej i Nowym Sączu aż do - 5 st. C w ...