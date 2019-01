Prognoza pogody na piątek 18 stycznia. Sprawdź

Sobota zapowiada się pogodnie, z temperaturą od -1 st. C na wschodzie do 2 st. C na zachodzie. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany.

Także w niedzielę nie zabraknie słońca. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno z opadami śniegu do 2-5 cm. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od -3 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 0 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na zachodzie. Wiatr będzie zmienny, słaby.

Pogodnie będzie również w poniedziałek - tym razem w całym kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Podlasiu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunków zmiennych.

We wtorek pogoda dopisze na przeważającym obszarze kraju. Tylko na południowym wschodzie Polski będzie pochmurno z opadami śniegu do 2 cm. Przewiduje się od -5 st. C na Podlasiu, przez -2 st. C w centrum kraju, do 0 st. C na Pomorzu Zachodnim. Południowo-wschodni wiatr, na ogół słaby i umiarkowany, okresami okaże się dość silny.