Pogoda na Wielkanoc 2018. Jaka będzie pogoda w święta wielkanocne? Czy Wielkanoc będzie ciepła i słoneczna? Sprawdź, jaka pogoda będzie w Wielką Sobotę (31.03.2018), niedzielę wielkanocną (1.04.2018) oraz poniedziałek wielkanocny (2.04.2018). Temperatura od poniedziałku do piątku będzie wynosić od 3 do 10 stopni, z tym, że najcieplej będzie na zachodzie i południu, a najchłodniej - na wschodzie

Pogoda na Wielkanoc 2018: wiosennie i deszczowo

Wielkanoc 2018: pogoda na Wielki Piątek, Wielką Sobotę, Niedzielę Wielkanocną i Lany Poniedziałek

Wielki Czwartek - 29 marca - ok. 8 stopni Celsjusza

Wielki Piątek - 30 marca - ok. 9 stopni Celsjusza

Wielka Sobota - 31 marca - ok. 11 stopni Celsjusza

Wielka Niedziela - 1 kwietnia - ok. 8 stopni Celsjusza

Lany Poniedziałek - 2 kwietnia - ok. 9 stopni Celsjusza

Pogoda na Wielkanoc 2018: Zima już nieco oddaliła się od nas, ale wciąż jest chłodno

Pogoda na Wielkanoc 2018: jaka pogoda na Wielkanoc?

Pogoda na Wielkanoc 2018: pogoda 1 i 2 kwietnia - po świętach będzie 15-16 stopni Celsjusza?

Wielkanoc obchodzimy zawsze w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, zatem najwcześniej może wypaść 22 marca , najpóźniej 25 kwietnia. W tym roku święta wielkanocne wypadają 1 i 2 kwietnia, zatem dość wcześnie. Jaka zatem będzie pogoda na Wielkanoc? Czy będzie ciepło, czy jeszcze chłodno? Poniżej znajdziecie informacje.Sprawdź, jaka pogoda na Wielkanoc jest prognozowana w tym roku. Święta wielkanocne 2018 będą wiosenne, ale temperatura w Wielkanoc 2018 nie będzie zbyt wysoka. Dobrze też zaopatrzyć się w parasol. Według prognoz deszcz będzie nam towarzyszył przez całe święta.Jeśli prognozy się sprawdzą święta wielkanocne (w Małopolsce) nie będą należały do najcieplejszych. W niedzielę wielkanocną (1 kwietnia) termometry powinny wskazać do 8 stopni Celsjusza. W Lany Poniedziałek natomiast 9 stopni Celsjusza. Przez świąteczny weekend łącznie z poniedziałkiem spodziewane tez są opady deszczu Niedawno przywitaliśmy kalendarzową i astronomiczną wiosnę. Chociaż pogoda za oknem jest bardziej zimowa niż wiosenna, to jednak możemy spodziewać się dodatnich temperatur. Jak to mówią "w marcu jak w garncu". Zima już nieco oddaliła się od nas, ale wciąż jest chłodno.Zimową aurę będziemy odczuwać przez cały przedświąteczny tydzień.Nad częścią kraju niebo spowiją deszczowe chmury, na szczęście mieszkańcy południowej Polski mogą liczyć na odrobinę słońca. W województwach w tym regionie termometry będą wskazywały wyższe temperatury.Pogoda nieznacznie zmieni się w czasie świąt - w Wielkanoc ma być od 4 do 10 stopni. Wyraźne ocieplenie może przyjść do Polski od razu po świętach i wtedy na tremometrach zobaczymy 15-16 stopni - prognozują synoptycy z TVN Meteo.Przypomnijmy, że długoterminowe prognozy lubią zaskakiwać i nie należy w 100 proc. się nimi sugerować.