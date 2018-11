Prognoza pogody na wtorek, 13 listopada. Możemy spodziewać się zmiany

Pogoda na świąteczny weekend. Sobota z licznymi mgłami

Redakcja/x-news

W sobotę wystąpią liczne mgły i zamglenia. Zachmurzenie będzie duże, ale na południu, zachodzie i w centrum kraju mogą pojawiać się przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 st. C na Suwalszczyźnie, 13 st. C w centrum kraju do 15 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskie...