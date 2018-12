W piątek w całym kraju zachmurzenie będzie duże. Okresami pojawią się opady deszczu do 5-10 mm, a na północnym-wschodzie także deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Suwalszczyźnie, 8 st. C w centrum kraju do 11 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.

Anna Kaczmarz