Program szkolny klub sportowy, czyli deskorolką z sks na igrzyska

SKS on Tour to jedna ze składowych programu Szkolny Klub Sportowy. Program SKS został zainicjowany przez Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańkę w 2017 r. i wspierany jest przez PKN ORLEN, który od wielu lat jest mecenasem polskiego sportu, promuje zdrowy styl życia, a poprzez ten projekt stara się aktywność fizyczną zaszczepić dzieciom od najmłodszych lat.

– Szkolny Klub Sportowy to największy program realizowany przez resort – podkreślił Radosław Sarnecki z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego. Koordynator Programu Szkolny Klub Sportowy dodał: Jego głównym zadaniem jest promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności fizycznej. Ministerstwo od początku programu przeznaczyło na niego blisko 100 mln złotych. W obecnej, drugiej edycji uczestniczy 350 tys. dzieci i 17 tys. nauczycieli z dziesięciu tys. szkół.

W ramach programu, który jest realizowany w szkołach na terenie całej Polski, uczestnicy korzystają z bezpłatnych zajęć sportowych, prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego. – Chętnie chodzimy na SKS-y. Najfajniej jest, jak gramy na nich w piłkę nożną albo siatkówkę. Ale często ćwiczymy inne dyscypliny i to też jest spoko, bo dzięki temu poznajemy coś nowego – opowiadali Mateusz i Kuba ze szkoły podstawowej w Komorowie.

Dużo nowych aktywności uczniowie poznają podczas „SKS on Tour”. To cykl wydarzeń realizowanych w ramach Programu Szkolny Klub Sportowy. W ciągu miesiąca odbędzie się dziewięć tego typu imprez. Pierwsza miała miejsce na Mazowszu, właśnie w Ciechanowie. Do 11 grudnia „SKS on Tour” zawita (lub już zawitał) do Białegostoku, Łodzi, Karlina, Oleśnicy, Krakowa, Banina, Nowego Miasta Lubawskiego oraz Lublina.

Głównym założeniem „SKS on Tour” jest realizacja obwodów stacyjnych, podczas których uczestnicy będą poznawali nowe formy aktywności oraz będą poddawani testom sprawności fizycznej. – Program SKS to nie tylko zajęcia, które odbywają się dwa razy w tygodniu. W jego ramach realizujemy badania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, jak np. platforma dynamometryczna, bieg wahadłowy z wykorzystaniem fotokomórki oraz inne próby, które pozwolą ocenić stan kondycji fizycznej młodzieży. Głównie dzięki badaniom możemy zdiagnozować problemy oraz dostrzegać talenty. W ramach „SKS on Tour” chcemy przeprowadzić 3,5 tys. badań – zapowiedział Sarnecki.

W Ciechanowie dużą popularnością cieszyła się stacja, na której dzieci uczyły się jeździć na deskorolce. – Oprócz badań związanych z testami sprawności fizycznej, chcemy również edukować młodzież – zaznaczył Sarnecki. – Deskorolka pojawiła się dlatego, że dołączy ona do konkurencji olimpijskich w 2020 r. na igrzyskach w Tokio. Zaczęliśmy promować ten sport, by na stałe pojawił się w rozkładzie szkolnym. To popularna aktywność wśród młodzieży. Wierzymy, że w ten sposób wytrenujemy przyszłych mistrzów - dodaje.

Dzięki wsparciu programu Szkolny Klub Sportowy przez PKN ORLEN możliwe jest zapoznawanie dzieciaków z dyscyplinami, na które nia ma czasu na regularnych lekcjach wf lub nie wpisują się w program nauczania wychowania fizycznego, tak jak np. jazda na deskorolce. Wprawdzie w Tokio żaden z tegorocznych uczestników „SKS on Tour” nie stanie jeszcze do rywalizacji, to jednak na igrzyskach nie zabraknie innych członków Grupy Sportowej ORLEN. Zrzesza ona 20 zawodników, w tym najwybitniejszych i najbardziej utalentowanych lekkoatletów, takich jak Anita Włodarczyk, Paweł Fajdek, Piotr Małachowski czy Piotr Lisek. Dzięki wsparciu koncernu zyskują komfort trenowania i przygotowywania się do najważniejszych międzynarodowych imprez. O tym, że budowanie Grupy przynosi wymierne efekty, mogliśmy się przekonać podczas ostatnich lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie, kiedy to Polska znalazła się w czołówce klasyfikacji medalowej, a polscy zawodnicy przywieżli do kraju 12 medali, w tym 7 złotych. Z kolei siatkarze, którzy także mogą liczyć na wsparcie ORLENU , zostali w tym roku mistrzami świata.

Niewykluczone, że za jakiś czas dołączą do nich sportowcy jeżdżący na deskorolkach. – Nie potrafiłem na niej jeździć, ale szybko załapałem – stwierdził Mateusz. Jego koleżanka ze szkoły w Komorowie, Zuzia, dodała: – Nie myślałam o deskorolce jak o sporcie, który mogłabym uprawiać. Po zajęciach w Ciechanowie to się zmieniło!

– Deskorolka jest zdecydowanie najfajniejsza, a zaraz za nią ćwiczenia na refleks! – uśmiechała się Wiktoria, chwaląc się osiągniętym wynikiem, choć koleżanki starały się ją przekrzyczeć przekonując, że to one szybciej uderzały w zapalające się lampki na konstrukcji.

Gdy mowa o czterech kółkach i refleksie, to na myśl przychodzi mistrz świata w rajdach terenowych w barwach ORLEN Team, Kuba Przygoński. Tym razem nie demonstrował, jak udzielić pierwszej pomocy (robił to w Warszawie, podczas imprezy promującej program), bo przygotowuje się do Rajdu Dakar. Podobnie jak pozostali członkowie ekipy. Wśród nich Maciej Giemza, czyli utalentowany motocyklista Akademii ORLEN (pod okiem Jacka Czachora i Marka Dąbrowskiego szkolą się w niej też kartingowcy i zawodnicy motocrossu). W aucie, na motocyklu czy deskorolce jest potrzebne paliwo w postaci wsparcia finansowego.

Ogromną frajdą była też możliwość trenowania na „stacji mistrzów”. – W każdym regionie będziemy zapraszali sportowców z jakiejś dyscypliny. W Ciechanowie byli to piłkarze ręczni ORLEN Wisły Płock, czyli wicemistrzowie Polski i uczestnicy Ligi Mistrzów – opowiedział Sarnecki.

Halę Miejskiego Ośrodka Sportu i Turystyki odwiedzili Alex Olkowski, Jakub Więckowski, Mikołaj Tartas i Damian Woźniak. Co nie dziwi, gdy chodzili do szkoły, żadnego z nich nie trzeba było namawiać do uprawiania sportu. – To na SKS-ie zakochałem się w piłce ręcznej – wspominał Więckowski, który dodał, że wśród uczestników SKS on Tour w Ciechanowie nie brakowało dzieci z potencjałem piłkarskim. – Niektóre grupy naprawdę fajnie rzucały. Widać, że w swoich szkołach mają zajęcia z piłki ręcznej, co przyznały. Byli też tacy, którzy pierwszy raz mieli styczność z tą dyscypliną, ale dawali radę – ocenił.

Bakcyla do szczypiorniaka w szkole złapał też Woźniak. – Każdy program sportowy ma sens. Im więcej, tym lepiej. Nieważna jest dyscyplina, najważniejsze, żeby się ruszać i nie siedzieć przed komputerem. Wśród uczestników widać było potencjał – stwierdził.

Potencjał, który na początku zabawy niektórym trudno było uwolnić. – Czasami tak jest, że chcemy dać dzieciakom swoją energię i entuzjazm, ale one podchodzą do tego z rezerwą – zauważył Kacper Lachowicz, trener koszykówki i konferansjer, który zachęcał uczestników do wspólnej zabawy. – Nieufność jest normalna, ale z każdą sekundą ich zaangażowanie jest coraz większe. Na jednej hali zbierają się dzieciaki, które się nie znają. Ale jesteśmy w tym samym miejscu, tak samo ubrani i chcemy się ruszać. Mamy więc przynajmniej trzy wspólne cechy, które sprawią, że się dogadamy. I w pewnym momencie, to one zaczną oddawać nam energię – dodał.

Nic zatem dziwnego, że program Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierany przez PKN ORLEN cieszy się dużym zainteresowaniem. To nie pierwszy projekt, który ma pozytywny wpływ na kształtowanie charakterów, przy jednoczesnym edukowaniu następców dzisiejszych mistrzów. Przykładem może być choćby ORLEN Warsaw Marathon. Narodowe Święto Biegania od lat przyciąga tysiące uczestników, budując świadomość na temat roli codziennej aktywności dla zdrowia całej rodziny.

– Program SKS bardzo dobrze wpisuje się w tok nauczania – nie miała wątpliwości nauczycielka wychowania fizycznego w szkole podstawowej numer siedem w Ciechanowie, Barbara Chełmińska. – Brakuje bowiem zajęć sportowych poza lekcjami. W programie natomiast uczestniczą te dzieci, które nie chodzą na inne. W naszej szkole jest bardzo duże zaangażowanie dzieci. Są grupy, w którym miejsca są w pełni wykorzystane. Głównie postawiliśmy na ogólny rozwój. Poznajemy wszystkie gry zespołowe. Wprowadzamy takie, których dzieci jeszcze nie znały, zajmujemy się lekkoatletyką, a także sportami zimowymi. Biorąc pod uwagę badania, wiele osób twierdzi, że dzieci nie chcą ćwiczyć. Moim zdaniem, jeżeli bakcyla ruchu zaszczepimy już w klasie trzeciej czy czwartej, to dzieci bardzo chętnie uprawiają sport. Mamy młodzież w klasach sześć-siedem, które uczestniczą niemal we wszystkich programach ministerialnych. Dlatego dziękujemy organizatorom za kolejną tak udaną imprezę – podkreśliła.

Organizatorem cyklu SKSonTour jest Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (krajowy operator Programu Szkolny Klub Sportowy). Informacje o programie są dostępne na stronie: szkolnyklubsportowy.pl.