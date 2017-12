Program TV na Boże Narodzenie 2017. Święta stanowią spore wyzwanie dla telewizji. Z jednej strony to okazja do pokazania wyjątkowo atrakcyjnych programów, a z drugiej - wyzwanie, by dopasować się do rodzinnego nastroju. Nic więc dziwnego, że dostajemy wtedy mnóstwo powtórek. Nie brak jednak też ciekawych premier. Oto nasz krótki przewodnik po tym, co warto podczas najbliższego Bożego Narodzenia obejrzeć w polskiej telewizji.

Program TV na Boże Narodzenie 2017: Jubileuszowy koncert "Jaka to melodia"

W dobry nastrój może nas wprowadzić już w sobotę jubileuszowy koncert popularnego programu „Jaka to melodia”. Sporo było wokół niego szumu w zeszłym roku – Robert Janowski pozostał jednak jego prowadzącym. Teraz z okazji dwudziestolecia show usłyszymy zaczerpnięte zeń najpopularniejsze piosenki. Wystąpią m.in. Kayah, Margaret, Varius Manx, Oceana i Lou Bega (sobota, godz. 15.50, TVP1).



Program TV na Boże Narodzenie 2017: "Paddington" (sobota, godz. 20, Polsat)

Tego samego dnia wieczorem cała rodzina może obejrzeć „Paddingtona”. To wielki przebój kinowy sprzed trzech lat, będący ekranizacją popularnych na całym świecie opowiadań Michaela Bonda. Dzieci zachwycą się „żywym” pluszakiem, a dorośli – piękną Nicole Kidman. Budżet filmu wyniósł 38 mln dolarów, będzie więc na co popatrzeć (sobota, godz. 20, Polsat).



Program TV na Wigilię: koncert "Płyń kolędo" i znani artyści

Wigilia wypada w tym roku w niedzielę. Tego dnia przede wszystkim szukać będziemy w radiu i telewizji kolęd. I tak w porze wieczerzy można będzie posłuchać i obejrzeć koncert „Płyń kolędo” zarejestrowany w św. Ignacego Loyoli w Gdańsku. Wystąpią m.in.: Kasia Cerekwicka, Piotr i Wojciech Cugowscy, Feel, Golec uOrkiestra, Edyta Górniak, Piotr Kupicha, Dorota Miśkiewicz, Halina Mlynkova, Alicja Węgorzewska, Zakopower i Mateusz Ziółko (niedziela, godz. 17.30, TVP1).



Nie zabraknie również kolęd z Krakowa. Podczas grudniowego koncertu w Bazylice Bożego Ciała Kayah, Margaret i Kasia Kowalska zaśpiewały „Cichą noc”, Michał Szpak – „Lulajże Jezuniu”, a Ewelina Lisowska – „Jezusa Malusieńkiego”. Ponadto widzowie usłyszą w świątecznym repertuarze Piotra Cugowskiego, Olę Gintrowską, Mateusza Ziółko i chór Sound’n’Grace. Będą też młodzi amatorzy z programu „Mali giganci” (niedziela, godz. 20.10, TVN).



Program TV na Wigilię: "Kevin sam w Nowym Jorku"

Wieczorem – oczywiście Pasterka. Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w tym wyjątkowym nabożeństwie w kościele, telewizja przygotowała jak co roku transmisję z Pasterki odprawianej przez papieża z Bazyli św. Piotra w Watykanie (niedziela, godz. 21.25, TVP1).



Emisja filmu o rezolutnym Kevinie w wigilijny wieczór stała się już w Polsce świecką tradycją. Macaulaya Culkina nie zabraknie na małym ekranie i w tym roku. Tym razem zobaczymy „Kevina samego w Nowym Jorku”. Oglądanie dzieciaka pastwiącego się nad przestępcami-nieudacznikami tak naprawdę nie ma wiele wspólnego z duchem tych Świąt – ale de gustibus non est disputandum (niedziela, godz. 20.10, Polsat).



Program TV na Boże Narodzenie 2017: „Niebo istnieje naprawdę”

Todd i Sonja wychowują dwójkę dzieci. Pewnego dnia ich czteroletni syn Colton przechodzi operację. Podczas niej chłopiec zapada w stan śmierci klinicznej. Po wybudzeniu chłopiec opowiada rodzicom o tym, co widział po drugiej stronie. Tak rozpoczyna się amerykański film „Niebo istnieje naprawdę”, który doda wszystkim tak potrzebnej nam w życiu nadziei (poniedziałek, godz. 21.20, TVP1).



Z kolei o wielkiej sile miłości opowie słynny polski przebój kin – „Listy do M”. W tej wielowątkowej opowieści osadzonej w świątecznych realiach zobaczymy całą plejadę polskich gwiazd: Macieja Stuhra, Romę Gąsiorowską, Tomasza Karolaka i Agnieszkę Dygant. Niezwykły klimat Świąt pomoże granym przez nie postaciom rozwiązać życiowe problemy i odnaleźć to, co dla każdego z nas najcenniejsze (poniedziałek, godz. 20, TVN).



Program TV na Boże Narodzenie 2017: „Wielkie oczy”

San Francisco, lata 50. Malarka Margaret poślubia czarującego artystę Waltera Keane’a. Mężczyzna wpada na świetny pomysł – i sprzedaje obrazy małżonki jako swoje. Z czasem w kobiecie narasta sprzeciw. Mąż ani myśli odpuścić i grozi jej śmiercią. Tak przedstawia się autentyczna historia amerykańskiej artystki Margaret Keane pokazana przez Tima Burtona w filmie „Wielkie oczy”. Na ekranie zobaczymy wspaniały duet aktorski: Amy Adams i Christopher Waltz (wtorek, godz. 22.10, TVP1).



Jak klasyka literatury sprawdza się w kinie zobaczymy na przykładzie filmu „Uwodziciel”. W tej wystawnej ekranizacji powieści Guyego de Maupassanta zobaczymy dwie wielkie hollywoodzkie gwiazdy: Roberta Pattisona, Christinę Ricci i Umę Thurman (wtorek, godz. 22.20, Ale Kino).



Autor: Gazeta Krakowska, Dziennik Polski, Nasze Miasto





