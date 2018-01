Reprezentanci Polski w piłce siatkowej mężczyzn Bartłomiej Lemański, Fabian Drzyzga, Maciej Muzaj, Paweł Zatorski, Andrzej Wrona, Artur Szalpuk, Jakub Popiwczak, Jakub Kochanowski, Michał Kędzierski, Łukasz Kaczmarek, Aleksander Śliwka, Damian Wojtaszek, Grzegorz Łomacz, Bartosz Kurek, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Łukasz Wiśniewski, Rafał Buszek i Dawid Konarski już po raz szósty wsparli charytatywną inicjatywę Fundacji Herosi i zostali bohaterami wyjątkowego kalendarza na rzecz dzieci walczących z rakiem. Partnerem kalendarza jest Polska Press razem z Office Plus I Akademią Kulinarną Whirlpool.

Dzięki współpracy Fundacji Herosi z Reprezentacją Polski w siatkówce oraz Polskim Związkiem Piłki Siatkowej powstała kolejna odsłona wyjątkowego, charytatywnego kalendarza, z którego całkowity zysk zostanie przeznaczony na zakup sprzętu medycznego dla Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie. Na potrzeby kalendarza powstały wyjątkowe zdjęcia autorstwa Sylwii Dąbrowy, przedstawiające siatkarzy „dużych Herosów” z dziećmi „małymi Herosami”. Jest to jedyny tego typu projekt charytatywny z udziałem Reprezentantów Polski w piłce siatkowej mężczyzn.Charytatywne kalendarze związane są z prowadzoną przez Fundację Herosi kampanią, która ma na celu propagowanie szeroko rozumianej idei pomagania, jak również służą pozyskaniu środków na zakup sprzętu medycznego na potrzeby oddziału onkologii. Do tej pory między innymi dzięki darowiznom związanym z charytatywnym kalendarzem Fundacja Herosi zakupiła sprzęt medyczny o łącznej wartości przekraczającej 600 000 zł m.in. pompy do chemioterapii, kardiomonitory, specjalistyczne łóżka, sprzęt do rehabilitacji kończyn po zabiegach onkologicznych, pulsoksymety, przenośny rentgen, konsole do oglądania zdjęć RTG, stół operacyjny ALPHASTAR PRO 1132 z wyposażeniem oraz elektrokoagulator - aparat SPECTRUM.– Jesteśmy dumni, że od samego początku istnienia naszej Fundacji, mamy wyjątkową możliwość, aby współpracować z reprezentacją Polski w piłce siatkowej mężczyzn. Dzięki dużemu zaangażowaniu ze strony zawodników, możemy aktywnie pomagać naszym podopiecznym z oddziałów onkologii. Wyrazem tego jest już 6. edycja charytatywnego kalendarza – podkreśla Prezes Fundacji Herosi Aneta Rostkowska.Fundacja Herosi jest organizacją pożytku publicznego od 8 lat aktywnie pomagającą dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz z domów dziecka. Wolontariusze realizują marzenia podopiecznych, organizują spotkania ze znanymi osobami, wyjazdy na mecze, treningi i koncerty. Regularnie odwiedzają podopiecznych na oddziale onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, organizując im czas wolny od zabiegów w trakcie leczenia i pobytu w szpitalu. Obecni są także w domach dziecka, gdzie przygotowują aktywności dla podopiecznych, pomagają w odrabianiu lekcji.W działalność Herosów zaangażowani są znani sportowcy m.in. siatkarze i siatkarki, skoczkowie narciarscy, piłkarze ręczni, piłkarze nożni, a także aktorzy, projektanci i muzycy, którzy biorą udział w spotkaniach z dziećmi, zbiórkach i w sesjach zdjęciowych z udziałem podopiecznych. Fundacja Herosi od samego początku intensywnie współpracuje z Reprezentacją Polski w siatkówce mężczyzn oraz Polskim Związkiem Piłki Siatkowej. Zawodnicy oraz trenerzy odwiedzają podopiecznych fundacji leczących się na oddziale onkologii Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, przekazują siatkarskie gadżety na licytacje oraz użyczają swojego wizerunku w charytatywnym kalendarzu Fundacji Herosi, z którego całkowity zysk przeznaczany jest na zakup sprzętu medycznego.Szczegóły dotyczące działań Fundacji Herosi można znaleźć na profilach: TUTAJ i i TUTAJ