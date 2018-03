Mazurek wielkanocny Magdy Gessler. Sprawdź przepis na tradycyjny mazurek wielkanocny polecany przez Magdę Gessler.

Mazurek wielkanocny Magdy Gessler Przepis. Mazurek wielkanocny: lekki, kruchy i pyszny

Mazurek wielkanocny Magdy Gessler. "To absolutny numer jeden"

Mazurek wielkanocny Magdy Gessler Przepis

4 ugotowane żółtka

100 g cukru

200 g masła

300 g mąki

łyżka lodowatej wody

szczypta soli

skórka starta z cytryny

Żółtka przecieramy przez drobne sito.

Dodajemy cukier, masło i mąkę.

Do tego łyżka lodowatej wody i szczypta soli.

Na końcu dodajemy skórkę z cytryny.

Szybko wszystko zagniatamy, zawijamy i wkładamy do lodówki co najmniej na dwie godziny.

Magda Gessler zdradziła swój przepis na wielkanocnego mazurka. Co jest potrzebne, by zrobić idealny mazurek wielkanocny? Trzeba przede wszystkim mieć dobre, świeże jajka oraz masło. Najlepiej kupione ze sprawdzonego źródła. Idealne proporcje żółtek i masła - to one zdaniem Magdy Gessler sprawią, że mazurek wielkanocny będzie lekki, kruchy i pyszny.[cyt color=#000000]- To absolutny numer jeden na wielkanocnym stole. Kajmakowy, z fiołkami - najlepiej z Nałęczowa. Połączenie cudownego smaku, zapachu i kolorów. Uwielbiam to - mówiła Magda Gessler w rozmowie z Panią Domu.[/cyt]A do jego przyrządzenia - jak mówi Magda Gessler - są ugotowane na twardo żółtka. Takie kruche ciasto nada się nie tylko na mazurek wielkanocny, ale będzie miało uniwersalne zastosowanie.Na wierzch mazurka kładziemy wszytko, co uważamy za stosowne. Magda Gessler proponuje na przykład masę marcepanową i sos różany.