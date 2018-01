Przepis na faworki: kruche i pyszne. Sprawdź najlepsze przepisy na faworki i spraw sobie odrobinę przyjemności! Poniżej przedstawiamy kilka szybkich i prostych przepisów.

Przepis na faworki: kruche faworki. Prosty i sprawdzony przepis na pyszne faworki

Przepis na faworki. Chrust staropolski

40 dag mąki

4 dag masła

2 dag cukru

4 żółtka

3 jajka

łyżka gęstej śmietany

kieliszek spirytusu

cukier puder

cukier waniliowy

olej do smażenia



Przepis na faworki. Obowiązkowa przekąska karnawałowa: krakowski chrust

Przepis na faworki

Jak zrobić pyszne, kruche faworki? Przepis na faworki jest naprawdę prosty. Trzeba jedynie dokładnie odmierzyć składnik, trzymać się receptury i...działać. Jak zrobić faworki. Faworki składniki. Smażenie faworków. Prosty przepis na faworki. Najlepszy przepis na faworki. Faworki składniki. Faworki przygotowanie. Przepis na faworki: prosty, szybki i sprawdzony przepis na faworki. Sprawdź!Ten kruchy przysmak funkcjonuje pod różnymi nazwami, ale pewne jest jedno, to drugi zaraz po pączkach największy przysmak na tłusty czwartek . Jak zrobić dobre faworki? Sprawdzamy!Jajka ubić na pianę. Mąkę przesiać przez sito, dodać cukier, masło, żółtka, ubite jajka, śmietanę i spirytus.Starannie wyrobić ciasto. Na blacie posypanym mąką bardzo cienko rozwałkować ciasto. Wykrawać paseczki o długości 10 cm i szerokości ok. 3 cm. W środku każdego paska zrobić nacięcie, przez które przekładać jeden koniec ciasta.W głębokim garnku rozgrzać olej i wkładać przygotowane faworki. Smażyć je z obu stron na złoty kolor. Wyjąć z oleju, układać na papierowych ręcznikach, aby obciekły z tłuszczu. Ostudzone faworki posypać cukrem pudrem.Przepis autorstwa Marty Góry.10 żółtek1 całe jajko1łyżeczka do herbaty cukru pudru1 łyżeczka do herbaty masłamąka (ile zabierze - ok. 20-30 dag)smalec do smażeniacukier puder do posypaniaspirytus – łyżka, ale niekoniecznieWysypać mąkę na stolnicę, zrobić dołek, w którym umieścić żółtka, jajo, masło i cukier. Zagniatać ciasto jak na makaron wielojajeczny, w miarę potrzeby podsypywać mąką.Po wyrobieniu, gdy ręce będą czyste od ciasta, uformować kulę, przykryć, aby nie wyschła. Odcinać po kawałku i wałkować na stolnicy tak cienko, aby przez ciasto widać było „słoje” stolnicy. Kroić na prostokąty dowolnej długości tak, aby zmieściły się w naczyniu, w którym będziemy smażyć. W każdym prostokącie zrobić cięcie na środku do przewinięcia. Przewijać, smażyć na głębokim, roztopionym tłuszczu, aż wypłyną na wierzch i na cieście widoczne są „bąbelki”. Wyjmować bardzo ostrożnie, odsączyć na ręczniku papierowym, posypać cukrem.400 g mąki pszennej tortowejszczypta soli5 dag masła1 jajko4 żółtka1 łyżka cukru pudru4 łyżki gęstej kwaśnej śmietany 12%1 łyżka spirytusu2l oleju do smażeniaMąkę przesiewamy do miski, dodajemy sól i pokrojone na kawałeczki masło. Najlepiej masło rozetrzeć dokładnie palcami razem z mąką.W drugiej misce ubijamy przez kilka minut jajko i żółtka z łyżką cukru pudru na puszystą i gęstą pianę. Do ubitych jajek dodajemy mąkę z roztartym masłem i miksujemy. Dodajemy następnie: śmietanę i spirytus. Znów wszystko miksujemy aż powstanie jednolite ciasto.Ciasto przekładamy do miski, przykrywamy folią spożywczą i odstawić na około 45 minut, do czasu aż zmięknie i dzięki czemu będzie łatwiejsze do wałkowania.Ciasto rozwałkowujemy na nieduży placek, składamy na pół i rozwałkowujemy. I tak kilkakrotnie. Aby ułatwić sobie pracę, można rozwałkowywać mniejsze placki, ale bardzo cienkie. Nożem wycinamy paski o długości ok. 10-12 cm i szerokości ok. 3 cm (nie dłuższe niż średnica garnka, w którym będziemy smażyć). W środku każdego paska robimy nacięcie, przez które przekładamy jeden koniec ciasta. Układać na stolnicy jeden obok drugiego.Rozgrzewamy połowę (1 litr) oleju do 180 stopni w szerokim i dużym garnku (jak na pączki) i wkładamy do niego po maksymalnie 3 faworki. Szybko od spodu zaczną się rumienić, więc drewnianym, długim patyczkiem do szaszłyków, przewracamy je i smażymy dalej aż lekko zrumienią się z drugiej strony. Faworki nie powinny za bardzo się zrumienić, mają być złote, nie brązowe! Inaczej będą zbyt suche i twarde.W połowie smażenia wymieniamy olej na nowy (1 litr), stary tłuszcz wylać. Faworki wyławiamy drewnianym patyczkiem i układamy je na ręcznikach papierowych. Po ostudzeniu posypujemy faworki cukrem pudrem.