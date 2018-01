Przepis na pączki. Jeden z ludowych przesądów mówi, że jeśli ktoś w tłusty czwartek nie zje ani jednego pączka, nie będzie mu się w życiu wiodło. A które pączki smakują najlepiej? Najsmaczniejsze są te oczywiście, zrobione przez nas w domowej kuchni. Jak łatwo zrobić pyszne pączki? Mamy dla was sprawdzone przepisy na idealne pączki. Sprawdź przepisy i zobacz, jakie składniki używają mistrzowie cukierniczy.

Tłusty czwartek 2018. Przepis na pyszne pączki. Łatwy i prosty!

Przepis na pączki na tłusty czwartek. Tradycyjne pączki z nadzieniem z konfiturą wiśniową

1,5 szklanki mleka

5 żółtek

50 g drożdży

1,5 łyżki cukru

opakowanie cukru waniliowego

1/2 łyżeczki soli

80 dag mąki

50 g margaryny

1,5 łyżki spirytusu

słoiczek konfitury wiśniowej

olej do smażenia

cukier puder do posypania

Przepis na pączki na tłusty czwartek. Pączki z kremem kawowym polane białą czekoladą

szklanka mleka

4 żółtka

20 g drożdży

opakowanie cukru waniliowego

płaska łyżka cukru kryształu

600 g mąki tortowej

50 g margaryny

szczypta soli

łyżka spirytusu

300 ml śmietany 36 proc.

łyżka cukru pudru

1,5 łyżeczki kawy rozpuszczalnej

tabliczka białej czekolady

kakaowa posypka do dekoracji

olej do smażenia

Przepis na pączki na tłusty czwartek. Szybkie i proste pączki z serkiem ricotta.

200 g sera ricotta

2 jajka

75 g mąki (ok. pół szklanki)

1,5 łyżeczki proszku do pieczenia

1/2 łyżeczki cynamonu

łyżka cukru

szczypta soli

1/2 łyżeczki ekstraktu z wanilii (ew. cukru waniliowego)

olej/smalec do smażenia

cukier puder (do posypania)

Przepis na pączki na tłusty czwartek. Pączki serowe

2 szklanki mąki pszennej

3 jajka

3 łyżeczki proszku do pieczenia

3 łyżki cukru pudru

sól (szczypta)

olej do smażenia

Przepis na pączki na tłusty czwartek. Lekkie pączki z kajmakiem

550 g mąki pszennej

2 jajka

2 żółtka

60 g cukru

40 g świeżych drożdży

szklanka ciepłego mleka

szczypta soli

80 g masła

łyżeczka cukru waniliowego

łyżka rumu lub spirytusu

litr oleju do smażenia

puszka masy kajmakowej do nadziewania

2 szklanki cukru pudru

4 łyżki wody

skórka pomarańczowa do dekoracji

Jak zrobić szybko i prosto pyszne pączki? PRZEPIS NA PĄCZKI U nas znajdziecie przepis na pączki z klasycznym nadzieniem z płatków róży, z ajerkoniakiem, ale także z twarogiem albo jabłkiem. PRZEPIS NA PĄCZKI, TŁUSTY CZWARTEKIdealny pączek przygotowany jest tylko z naturalnych składników, jest puszysty, złocisty, niezbyt wysoki, z charakterystycznym jaśniejszym pierścieniem. Ten prawdziwy robiony jest przez doświadczonych cukierników, którzy kontrolują wszystkie etapy powstawania tego pysznego deseru. A należy wiedzieć, że od wsypania mąki do polukrowania gotowego już pączka musi minąć ładnych kilka godzin! Bo pączki potrzebują nie tylko najlepszych, naturalnych składników, ale i czasu.Mleko podgrzać. Do mleka dodać pokruszone drożdże, cukier, cukier waniliowy, sól oraz żółtka. Wymieszać. Stopniowo przesiewać mąkę. Wlać rozpuszczoną i przestudzoną margarynę oraz spirytus. Dokładnie wyrabiać ciasto. Oprószyć mąką i odstawić na godzinę do wyrośnięcia. Wyrośnięte ciasto przełożyć na stolnicę. Rozwałkować na grubość 1 cm. Szklanką o dużej średnicy wykroić krążki. Na każdy kawałek ciasta nałożyć porcję konfitury wiśniowej. Brzegi zlepić formując kulę.Pączki wrzucić na rozgrzany olej i smażyć na rumiano z każdej strony. Gotowe oprószyć cukrem pudrem.Składniki na krem:Dodatkowo:Do ciepłego mleka dodać drożdże, cukry, żółtka oraz sól. Wymieszać. Stopniowo przesiewać mąkę i wyrabiać ciasto. Na końcu wlać spirytus oraz rozpuszczoną i przestudzoną margarynę. Wyrobić ciasto. Oprószyć mąką i odstawić na godzinę do wyrośnięcia.Ciasto przełożyć na stolnicę. Rozwałkować na grubość 1,5 cm. Szklanką o dużej średnicy wykroić krążki. Na rozgrzanym oleju usmażyć pączki na rumiano z dwóch stron.Schłodzoną śmietanę ubić na sztywno z cukrem pudrem i kawą rozpuszczalną. Krem przełożyć do rękawa cukierniczego. Przestudzone pączki przekroić na pół i przełożyć kremem kawowym.Czekoladę połamać na kostki i rozpuścić nad kąpielą wodną. Czekoladą polać pączki. Wierzch oprószyć kakaową posypką.Smacznego!Przepis autorstwa Anny Cyganik-IdęćSerek ricotta wymieszać z jajkami (tak, by masa była jednolita). Dodać resztę składników i wymieszać.W rondlu podgrzać tłuszcz (proponuję pół na pół olej ze smalcem). Gdy tłuszcz się rozgrzeje, nakładać ciasto łyżeczką na tłuszcz. Smażyć pączki na złoty kolor. Po usmażeniu odłożyć na ręcznik papierowy, by ściekł nadmiar tłuszczu. Podawać posypane cukrem pudrem.Przepis autorstwa Sylwii Ładygaserek homo naturalnySer wymieszać z jajkami i cukrem. Dodać mąkę przesianą z proszkiem do pieczenia i solą - wyrobić na gładką masę.W garnku rozgrzać olej. Z ciasta urywać po kawałku i formować małe pączki. Smażyć na mocny rumiany kolor, odsączyć na papierowym ręczniku. Posypać cukrem pudrem.Przepis autorstwa Doroty WójcickiejLukier:Do kubka pokruszyć drożdże, zasypać czubatą łyżką cukru, odstawić na 2 minuty. Po tym czasie rozetrzeć łyżką do uzyskania płynnej konsystencji. Odstawić na ok. 20 minut do lekkiego wyrośnięcia.Do miski wbić jajka i żółtka, dodać cukier i cukier waniliowy, ubić przez ok. 3-4 minuty. Dodać lekko ciepłe mleko, rozpuszczone i ostudzone masło, sól i rum, wymieszać łyżką. Wsypać mąkę, krótko wyrobić na jednolite ciasto. Odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na ok. 40 minut.Wyłożyć na lekko podsypaną mąką deskę, rozwałkować na grubość ok. 1,3-1,5 cm. Szklanką o średnicy 7 cm wykrawać kółka. Przykryć ściereczką, odstawić do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na godzinę.Olej wylać do szerokiego garnka, rozgrzać do temperatury 165-170 st., smażyć pączki po 2 minuty z każdej strony. Ostudzić. Kajmak przełożyć do szprycy z końcówką do nadziewania (gdyby był za gęsty, lekko podgrzać), wbijać w ostudzone pączki i nadziewać.Lukier. Do miski wsypać cukier puder, wlać wodę, rozetrzeć łyżką na gęsty lukier. W razie potrzeby, dodać jeszcze łyżeczkę wody. Gotowym lukrem polać po wierzchu wystudzone pączki (po ok. łyżeczce) i ozdobić skórką pomarańczową.