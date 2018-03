Przewóz osób. Szykują się kary dla nielegalnych przewoźników (© pixabay.com/zdjęcie ilustracyjne)

10 kierowców wykonujących zarobkowy przewóz osób samochodami osobowymi bez wymaganej licencji i niezgodnie z ustawą o transporcie drogowym zatrzymali do kontroli mazowieccy inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego. Jednodniową akcję mającą na celu eliminowanie z rynku nieuczciwych przewoźników przeprowadzono we wtorek, 20 marca 2018 r. w rejonie dróg dojazdowych do terminali lotniska Chopina na warszawskim Okęciu.





Ponadto podczas opisywanych działań w rejonie lotniska inspektorzy wystawili jeden 500-złotowy mandat i wypisali 5 wniosków do Sądu o ukaranie.



Oprócz mazowieckich „krokodyli" w akcji uczestniczyli policjanci stołecznej drogówki oraz funkcjonariusze Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej i funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Na miejscu był również przedstawiciel Wydziału Nadzoru, Kontroli i Rejestracji Pojazdów oraz Wydawania Uprawnień Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.



Mazowieccy inspektorzy podczas codziennych swoich zadań kontrolują pojazdy, którymi świadczony jest przewóz osób. Ponadto już niebawem zapowiadają kolejne wzmożone kontrole, których celem jest eliminowanie z rynku nieuczciwych przewoźników.

