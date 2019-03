Przez górę św. Justa nie będzie przejazdu. Zostaną wyznaczone objazdy

Od kwietnia ubiegłego roku na górze św. Justa są prowadzone intensywne prace w celu przywrócenie jej stanu sprzed uszkodzeń spowodowanych przez osuwisko.

Zadanie jest o tyle trudne, że ruchy ziemi wciąż zagrażają trasie. Dlatego, żeby uchronić główną drogę z Nowego Sącza do Krakowa przed napierającymi masami ziemi zdecydowano się na jej wzmocnienie.

Inwestycja zakłada budowę system drenaży i studni odprowadzających wodę. Z jednej strony nowy system ma zbierać wody powierzchniowe, a drugiej powinien doprowadzić wodę z wnętrza osuwiska. Studnie odwodnieniowe mają mieć głębokość 10 i 14 metrów.

W praktyce oznacza to rozebranie istniejącej drogi, jej odbudowę i wzmocnienie oraz zabezpieczenie betonowymi palisadami od strony stoku. W ziemię wbito ich kilkadziesiąt, ich łączna długość ma 18 km.

- Średnica jednego pala z palisady to 60 cm, a jego wysokość w zależności od miejsca od 8,5 do 19 metrów - mówi Iwona Mikrut, rzeczniczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Drogowcy musieli też usunąć nagromadzoną przez lata masę bitumiczną, którą pokrywano nierówności powstałe po kolejnych ruchach osuwiskowych. Miejscami miały one nawet 5 m grubości.

Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG z Limanowej i Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „IMB-Podbeskidzie” ze Skoczowa wykonało około 70 proc. prac.

Od połowy marca rusza z kolejnymi, które uniemożliwią kierowcom korzystanie z głównej trasy z Nowego Sącza do Krakowa. Na przełomie marca i kwietnia ruch przez Just zostanie całkowicie wstrzymany, a kierowcy będą musieli korzystać z kilkunastokilometrowego objazdu.

Samochody osobowe będą jeździć przez Wronowice, a ciężarowe przez Limanową. Zakończenie prac zaplanowano w lipcu. Ich koszt to 46 mln zł.

