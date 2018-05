35 edycja Wyścigu Kurierów dobiega końca. Ostatnie kilometry kolarze pokonają 3 maja w Tarnowie. Dzień wcześniej odwiedzili Nowy Sącz. Najlepszym na odcinku ze Szczawnicy do stolicy Sądecczyzny okazał się Holender Timo De Jong. Wyścig Kurierów to jeden z najważniejszych w Europie kolarskich wyścigów dla zawodników do 23 lat.

