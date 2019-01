Przyjemność szusowania z termalnym relaksem w Białce Tatrzańskiej

Cztery godziny białego szaleństwa na nartach lub snowboardzie zakończone wieczornym odprężeniem w basenach otoczonych śnieżnym puchem - brzmi jak idealny zimowy dzień na Podhalu? Zatem czas pakować sprzęt i ruszać w drogę!

Ferie 2019 to świetna okazja do odwiedzin Białki Tatrzańskiej i okolic nie tylko ze względu na obfitość śniegu, ale także na możliwość kąpieli w nowych basenach zewnętrznych w Termie Bania. Ponad 200 m2 dodatkowego lustra wody oraz wodny drink bar w Strefie Relaksu są stworzone po to, by rozgrzewać zmarzniętych Gości.

Z karnetem łączonym na stoki Tatry Ski oraz Termę Bania otrzymujesz dwie najlepsze zimowe atrakcje Podhala w supercenie. Karnet kupisz w kasach przy następujących stokach narciarskich:

● Kotelnica Białczańska

● Czarna Góra – Koziniec

● Hawrań – Jurgów

● Czorsztyn – Ski

● Kaniówka

● Bania Ski & Fun

● Grapa Ski

CENNIK:

Dzieci <10 lat: 90 zł

Junior 11-15, Senior 65+: 105 zł

Dorosły 16-64: 120 zł

Karnet obejmuje 4 godziny na stoku i 3 godziny w Termie Bania - wstęp poranny przed 10:00 lub wieczorny po 19:00 do Stref Zabawy i Relaksu. Wstęp można wykorzystać przez 7 dni w tygodniu.