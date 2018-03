Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zaprasza na organizowany po raz 24. Najpiękniejszy Festiwal Świata, który będzie podziękowaniem za ogromne zaangażowanie Polaków w Finał WOŚP. Odbędzie się on tradycyjnie w Kostrzynie nad Odrą, w dniach 2, 3, 4 sierpnia (czwartek, piątek, sobota), tym razem pod nazwą „PolAndRock Festival”.

PolAndRock Festival - bo tak będzie nazywać się teraz Przystanek Woodstock - będzie tradycyjnie festiwalem niekomercyjnym, niebiletowanym. Organizowany jest przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, cieszącą się największym zaufaniem społecznym organizację pozarządową w Polsce. Oprócz muzyki i zabawy skupiać się będzie na działalności edukacyjnej, na budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, na promowaniu ogólnoludzkich wartości. Uczestnicy imprezy mogą zaangażować się w działania licznie prezentowanych organizacji pozarządowych, czy aktywnie włączać się w upamiętnienie ważnych z punktu widzenia historii Polski wydarzeń, jak chociażby co roku zaznaczana rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Społeczny wymiar spotkania to jedna z najważniejszych cech PolAndRock Festival.







- Przez 23 lata, dzięki ogromnej życzliwości i przyjaźni organizatorów amerykańskiego Woodstock, korzystaliśmy z tej nazwy, konsekwentnie budując jednak swoją własną, niezależną wizję tego, jak nasza impreza ma wyglądać – mówi Jurek Owsiak, pomysłodawca i dyrektor generalny festiwalu – Zbudowaliśmy festiwal niekomercyjny, nie nastawiony na zysk, za to nastawiony na ludzi, mający wymiar wydarzenia społecznego i obywatelskiego. Minione 23 lata wyczerpały możliwość korzystania z nazwy Woodstock w takim wymiarze. Dziś tę sprawę przejęła komercyjna agencja, która proponuje nowe zasady wykorzystania marki amerykańskiego festiwalu. A przecież siłą naszego spotkania w Kostrzynie nad Odrą jest niezależność! Przy okazji 24-tej edycji nadszedł więc czas na zmianę i na nową nazwę. Wróciliśmy więc całkowicie swojej, autorskiej marki, do której mamy wszelkie prawa. Zapraszamy więc na jedyny w swoim rodzaju PolAndRock Festival – w Kostrzynie nad Odrą, w Polsce!





