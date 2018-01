W niedzielnym konkursie indywidualnym w Zakopanem niespodziewanie zwyciężył Słoweniec Anże Semenić. Stefan Hula zajął czwarte miejsce, a Kamil Stoch sensacyjnie nie awansował do drugiej serii i stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata.

Adam Małysz: Nie umiem tego wytłumaczyć, Kamil zresztą też. Skok nie był rewelacyjny, ale jeż przesady. Musiało być coś nie tak z powietrzem.. — Kamil Wolnicki (@KamilWolnicki) 28 stycznia 2018

