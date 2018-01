Reprezentacja Polski w składzie Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Stefan Hula, Maciej Kot wygrała sobotni konkurs drużynowy Pucharu Świata na Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Tym samym biało-czerwoni po raz pierwszy w historii zwyciężyli w zawodach drużynowych u siebie!

#Zakopane W I serii drużynówki indywidualnie najlepsi byli:

1. Freitag 144,4 pkt (135 m)

2. Stoch 142,8 (134)

3. Hula 142,1 (136)#skijumpingfamily — Łukasz Jachimiak (@LukaszJachimiak) 27 stycznia 2018

Stoch 😱😱😱😱😱😱 Toć to była bomba atomowa! 141.5m! Rekord! Jak on to ustał! Przecież tam jest już płasko. Ale ma nogi Kamil. #skijumpingfamily #Zakopane — Damian Nogalski (@damian_nogalski) 27 stycznia 2018

Podopieczni Stefana Horngachera nie mieli w Zakopanem łatwego zadania. Nie dość, że jeszcze nigdy nie wygrali w konkursie drużynowym w Polsce, to jeszcze musieli przełamać hegemonię Norwegii, która wygrywała wszystkie dotychczasowe zawody drużynowe w tym sezonie. Na Wielkiej Krokwi biało-czerwoni wzięli jednak sprawy w swoje ręce i na czele z Kamilem Stochem zdeklasowali rywali!Od początku zawodów ukształtowała się hierarchia w czołówce. Początkowo karty rozdawali Polacy i Norwedzy, wkrótce później dołączyli do nich Niemcy. Ale o ile biało-czerwoni nie psuli swoich skoków, to słabsze próby przydarzyły się zarówno naszym zachodnim sąsiadom (Stephan Leyhe - 130 i 127 metrów), jak i Skandynawom (Andreas Stjernen dwa razy lądował poniżej 130 metrów).W ośmiu skokach oddanych przez Polaków tylko raz nie udało się przekroczyć 130 metrów. W pierwszej serii Dawid Kubacki skoczył 128,5 m, ale już w drugiej zdecydowanie się poprawił, uzyskując 133 metry. Bardzo solidnie zaprezentował się wracający do reprezentacyjnej czwórki Maciej Kot (133 i 130 m), kapitalnie zaś spisał się Stefan Hula. Zawodnik ze Szczyrku skoczył 136 i 135,5 metra.Gdyby w sobotę skoczkowie rywalizowali indywidualnie, Hula zająłby trzecie miejsce! Lepiej od niego skakali tylko Richard Freitag i Kamil Stoch, który zdeklasował konkurentów. W pierwszej serii uzyskał 134 metry, a w drugiej pobił rekord zmodernizowanej skoczni w Zakopanem, skacząc 141,5 metra! Dzięki temu Polska zwyciężyła z ogromną przewagą nad rywalami - 24,7 pkt nad Niemcami i 36,7 pkt nad Norwegią.W niedzielę na Wielkiej Krokwi czekają nas emocje w konkursie indywidualnym (start godz. 16:00). Będą to ostatnie zawody PŚ przed rywalizacją na Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu.Tak z perspektywy kibiców wyglądał skok pierwszy Kamila StochaA gdyby zawodnicy rywalizowaliby dziś indywidualnie, na podium po pierwszej serii mielibyśmy dwóch Polaków!W d