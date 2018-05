Przyjechali z całej Polski. Fani fantastyki, gier i popkultury tłumnie przybyli do Poznania, by po raz kolejny spędzić wspólnie kilka dni na jednym z największych konwentów w kraju, czyli Pyrkonie. Do niedzieli miasto będzie opanowane przez elfy, superbohaterów i postacie z kreskówek.

- Uwielbiam przyjeżdżać na Pyrkon, jestem tu trzeci raz. Nie mogłam się doczekać, już od pół roku miałam wynajęty nocleg i liczyłam dni do wyjazdu – mówi Julia, uczestniczka konwentu. - Najlepsza tutaj jest atmosfera. Wracam tu głównie dla niej i dla ludzi, których można tu poznać.



Wejście na Międzynarodowe Targi Poznańskie, na których corocznie odbywa się Pyrkon, od rana było oblegane przez tłumy przebranych konwentowiczów. Niektórym przyszło w niej spędzić kilka godzin. Nie słychać jednak narzekań – wszyscy są uśmiechnięci i z chęcią pozują do zdjęć.



- Na Pyrkonie jestem pierwszy raz. Od kilku lat ulepszałam mój strój. Wcielam się w postać Ciri z gry Wiedźmin – mówi Kornelia, która na konwent przyjechała już wczoraj. Osoby, które kupiły bilet w przedsprzedaży, nie muszą stać w długich kolejkach, by dostać się na MTP.



Swoje miejsce na Pyrkonie znajdą również miłośnicy kultury azjatyckiej. - Przebrałyśmy się za Kaminari i Todoroki z Boku no Hero Academia – przedstawiły swoje postacie Oliwia z Sosnowca i Agnieszka z Wrocławia. Boku no Hero Academia to japoński serial animowany, czyli anime, którego wielu fanów można spotkać na Pyrkonie. - To nasz pierwszy raz tutaj. Namówili nas ludzie, którzy przekonywali nas, że to fajna impreza. I mieli rację. Chciałyśmy zobaczyć jak to jest na tak dużym konwencie – dodają.



Festiwal fantastyki Pyrkon odbywa się w stolicy Wielkopolski już po raz osiemnasty i jego popularność ciągle rośnie. W zeszłym roku liczba uczestników przekroczyła 44 tysiące. W 2000 roku, gdy konwent odbył się po raz pierwszy, konwentowiczów było zaledwie 600.

