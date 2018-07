Poszukiwania pytona pod Warszawą trwają, boa z Bydgoszczy już się odnalazł. Ale w Małopolsce też polowano na „pumę”, a na chodnikach wygrzewały się dzikie węże.

Sztab kryzysowy zdecydował o wykorzystaniu drona i kamer noktowizyjnych w poszukiwaniach pytona tygrysiego, który najpewniej ukrywa się nad Wisłą w okolicach Góry Kalwarii.Akcja trwa od soboty, kiedy znaleziono tam ponad 5-metrową wylinkę, czyli skórę węża. Początkowo sądzono, że dla „żartu” podrzucił ją hodowca gadów. Później jednak znaleziono ślad pozostawiony przez zwierzę na piasku.– Tropy wraz z wylinką są jedynymi potwierdzonymi przez ekspertów dowodami na to, iż wąż przebywał na tym terenie – mówi Dawid Fabijański z Animal Rescue Polska, który prowadzi poszukiwania pytona pod Warszawą.Są też jeszcze świadkowie, którzy mieli widzieć, jak ogromny wąż zaatakował bobra i zniknął w nurtach Wisły. Zagrożone takim atakiem są dzieci i zwierzęta domowe. A policja weryfikuje zeznania motolotniarza, który miał widzieć osobę wynoszącą węża z auta do rzeki.Pyton to nie jedyny wąż, jakiego ostatnio poszukiwały służby. Przez dwa tygodnie nie było wiadomo, gdzie ukrywa się dwumetrowy boa, który uciekł z prywatnego terrarium w Bydgoszczy. Wreszcie jedna z mieszkanek odnalazła go podczas spaceru. Podobnie zresztą było w 2012 r. w Oświęcimiu, kiedy obok jednego z wejść do Muzeum Auschwitz znaleziono węża zbożowego, gatunek występujący Ameryce Północnej. Ten był jednak znacznie mniejszy: miał 1,5 m, a nie 5 m długości.Spośród egzotycznych zwierząt w Polsce pojawiały się nie tylko węże. Niemal dekadę temu w gminie Liszki przez kilka dni, m.in. policyjni antyterroryści, tropili zwierzę przypominające z wyglądu pumę albo młodego lwa (nagrał je na komórkę jeden z mieszkańców). Wielkiego kota nie udało się złapać, ale wkrótce podobny osobnik pojawił się... na Opolszczyźnie.Dwa lata temu identyczny przypadek odnotowano w okolicach Bardiowa, blisko granicy Słowacji z Polską. Przyrodnicy na podstawie nagrania na komórce oceniali, że chodzi albo o pumę, albo o tygrysa. Jednak w żadnym z tych przypadków zwierzęcia nie znaleziono, więc prawdopodobnie były to... kaczki dziennikarskie.Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że poszukiwany pod Warszawą pyton tygrysi istnieje naprawdę. Skąd się tam wziął?– Coraz więcej ludzi kupuje egzotyczne gady pod wpływem impulsu, np. żeby komuś zaimponować. Później, kiedy podrosną i zaczynają się z nimi kłopoty, najlepszą droga jest pozbycie się ich. To nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością. Tak zapewne było w przypadku pytona znad Wisły, bo trudno przypuszczać, że po prostu uciekł – mówi Bartłomiej Gorzkowski, terrarysta, prezes Fundacji Epicrates.Dzieje się tak z wielu powodów.Wśród behawiorystów krąży np. opowieść o egzotycznym wężu, który nagle przestał jeść, kiedy w domu hodowców pojawiło się małe dziecko. Od weterynarza usłyszeli, że gad przygotowuje się, żeby połknąć niemowlę za jednym zamachem...

