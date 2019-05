Kamil Stoch z żoną wybrali Malediwy (publikowali stamtąd piękne zdjęcia), podobnie jak jak druga z legend polskich skoków, dziś już w randze dyrektora PZN, Adam Małysz. Dawid Kubacki poleciał do Chorwacji, a Jakub Wolny do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Maciej Kot z partnerką odpoczywali w Polsce, skoczek z Zakopanego nie omieszkał poświęcić trochę czasu swojej rajdowej pasji. Piotr Żyła z kolei odciął się od świata - a ściślej od mediów społecznościowych. Skoczkowie wiele wolnego nie mieli, ale wykorzystali go udanie. Niektórzy w bajkowych okolicznościach. [ZOBACZ ZDJĘCIA]

