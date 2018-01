Masz zdjęcie do tego tematu?

Aż 6 gmin wiejskich z województwa małopolskiego znalazło się w pierwszej dziesiątce Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2017, ogłoszonego przez Związek Powiatów Polskich. Dużo słabiej wypadły nasze powiaty.

Liderem wśród gmin wiejskich jest Chełmiec, który od początku tego roku miał zyskać status miasta, ale w ostatniej chwili premier Mateusz Morawiecki zmienił decyzję rządu premier Beaty Szydło.Trzecie miejsce w tej grupie zajmuje Wielka Wieś z powiatu krakowskiego, piąta jest Korzenna z nowosądeckiego. Pierwszą „10” zamykają Gołcza (powiat miechowski), Zabierzów (krakowski) oraz Limanowa.Wysoko w rankingu ZPP znalazł się także Nowy Sącz, któremu przypadło drugie miejsce w gronie miast na prawach powiatu, tuż za zwycięskim Rzeszowem. W pierwszej „10” miast na prawach powiatu nie ma więcej przedstawicieli Małopolski. Tarnów znalazł się na 11. pozycji, a Kraków zajmuje dopiero 15. miejsce.Jeszcze słabiej wypadają małopolskie powiaty. Nasz region ma swoich reprezentantów w czołówce najlepszych tylko w grupie powiatów dużych, z powyżej 120 tys. mieszkańców. Czwarte miejsce zajmuje myślenicki, dziesiąte - chrzanowski.Ranking ZPP to bezpłatny i dobrowolny konkurs, jednostki samorządowe muszą się do niego zgłosić. Eksperci ZPP wydają opinię według wielu kryteriów, to m.in.: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca; rozwój społeczeństwa informacyjnego i obywatelskiego; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych, współpraca krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne.Ocena gmin i powiatów jest aktualizowana przez ekspertów na bieżąco w trybie on-line i trwa na okrągło. Na koniec każdego roku liderzy rankingu w poszczególnych grupach otrzymują prestiżowy tytuł: „Dobry Polski Samorząd”. Taki za 2017 roku należy się gminie Chełmiec.