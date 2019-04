Redford z szansą na festiwal w Wielkiej Brytanii

Zespół Redford powstał w 20014 r. z inicjatywy trzech przyjaciół: Dominika Dudka (wokal główny, gitara elektryczna, akustyczna, fortepian), Kajetana Pietrzaka (chórki, perkusja) i Mateusza Kotkowski ego (chórki, gitary elektryczne, fortepian, syntezator). Potem dołączył do nich basista - Jacek Pietrzak. Wszystkich łączy miłość do brytyjskiej muzyki, co słychać w ich autorskich kompozycjach.

Redford ciężko zaszufladkować, ale śmiało można powiedzieć, że ich muzyka łączy trzy gatunki: indie, rock i pop. Publiczność ceni ich muzyczny kunszt i świetne teksty. Muzycy postanowili nagrać debiutancki album w Wielkiej Brytanii. Dali tam kilka koncertów i nawiązali współpracę z Edwynem Collinsem, twórcą hitu „A girl like you”. Nagrali w jego studio w Szkocji 12 utworów. Premiera pod koniec tego roku.

Marzeniem Redford jest granie na największych festiwalach świata. Stąd też postanowili zgłosić się do konkursu „New Blood Competition”, którego główną nagrodą jest koncert na legendarnym festiwalu Isle of Wight. Headlinerami w tym roku są takie gwiazdy jak Noel Gallagher, Bastille czy George Ezra.

- Grając koncerty spełniamy swoje marzenia. Teraz stoimy przed szansą spełnienia kolejnego - mówi Dominik Dudek, wokalista Redford. - Żeby tak się stało, potrzebne są nam głosy. Niestety tylko jeden zespół, z największą liczbą głosów zagra na festiwalu. Teraz jesteśmy na drugim miejscu.

Redford rywalizuje z prawie 900 zespołami z całego świata. Żeby im pomóc wystarczy wejść na stronę internetową: www.hotvox.co.uk/artists/redford i kliknąć przycisk „Vote for New Bllod!”. Jedna osoba może zagłosować tylko raz. Rywalizacja trwa do końca kwietnia.