Pociąg kursujący na trasie Stary Sącz - Nowy Sącz będzie teraz dojeżdżał także do Rytra. W wakacje przybędzie nowa para pociągów - Dolina Popradu. Od wczoraj zmienił się także rozkład jazdy PKP.

Część zmian wynika z problemów komunikacyjnych, jakie powstały po zamknięciu mostu heleńskiego. Od kilku tygodni między Starym a Nowym Sączem kursuje wahadłowo dotowany przez Małopolskę i okoliczne samorządy pociąg. W przeciwieństwie do szynobusu z Nowego Sącza - Miasta do Chełmca, który jest darmowy, bilet jednorazowy na kurs kosztuje 3,30 zł, zaś miesięczny 75 zł. Teraz pociąg wydłużył swój bieg o dwie stacje: Barcice i Rytro.Od 1 lipca rozpocznie kursowanie nowa para pociągów Kolei Małopolskich na trasie: Kraków - Nowy Sącz - Krynica-Zdrój - Nowy Sącz - Kraków. Pociąg przyspieszony o nazwie „Dolina Popradu” będzie wyjeżdżał z Krakowa o godz. 8:18, o godz. 11:24 będzie w Nowym Sączu. Jazda do Krynicy zajmie mu dodatkowe półtorej godziny. Z Krynicy-Zdroju pociąg będzie odjeżdżał o godz. 14:48. Na dworcu w Nowym Sączu ma być o godz. 16:30, a w Krakowie o 19:53.Pociąg będzie kursował na razie tylko w wakacje, czyli do końca sierpnia.

