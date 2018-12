Regionalny Puchar Polski. Coraz bliżej rozstrzygnięć w regionalnych rozgrywkach

W województwie Lubuskim zakończono granie w podokręgach. Drużyny, które wygrały swoje mecze awansowały na szczebel wojewódzki, w którym spotkają z zespołami z drugiego podokręgu. Szczególnie ciekawie zapowiada się mecz Polonii Słubice z KS-em Stilon Gorzów Wielkopolski.

Lubuski ZPN:

Promień Żary - Korona Kożuchów 10 kwietnia, 16:30

Polonia Słubice - KS Stilon Gorzów Wielkopolski 10 kwietnia, 16:30

Start Płoty - TS Przylep 10 kwietnia, 16:30

Spójnia Ośno Lubuskie - Lubuszanin Drezdenko 10 kwietnia, 16:30

Budowlani II Lubsko - Victoria Szczaniec 10 kwietnia, 16:30

Arka Nowa Sól - Tęcza Krosno Odrzańskie 10 kwietnia, 16:30

Pogoń Skwierzyna - Warta Gorzów Wielkopolski 10 kwietnia, 16:30

Alfa Jaromirowice - Dąb Przybyszów 10 kwietnia, 16:30

Na Mazowszu wielkie oczekiwanie na losowanie, które odbędzie się na początku 2019 roku. W każdym podokręgu poznaliśmy zwycięzce, który powalczy o końcowy triumf. A o to ubiegać się będą: Korona Ostrołęka (OZPN Ciechanów-Ostrołęka), Wisła II Płock (OZPN Płock), Energia Kozienice (OZPN Radom), Mazovia II Mińsk Mazowiecki (OZPN Siedlce), Błonianka Błonie (MZPN - Warszawa). Dodatkowo do tych zespołów dołączają III-ligowcy - Broń Radom, Legia II Warszawa, Legionovia Legionowo, Polonia Warszawa, Świt Nowy Dwór Mazowiecki, Ursus Warszawa, Victoria Sulejówek. Pucharu bronić będzie zespół z Sulejówka, ale będzie to niezwykle trudne zadanie.

Na Podlasiu drużyny zapadły w sen zimowy. W 2018 roku rywalizację zakończono na poziomie 1/8 finału. Wyłonieni ćwierćfinaliści swoje mecze rozegrają w kwietniu przyszłego roku.

Podlaski ZPN:

Kora Korycin - Warmia Grajewo

Puszcza Hajnówka - KS Wasilków

KS Michałowo - Olimpia Zambrów

Krypnianka Krypno - ŁKS 1926 Łomża

W województwie pomorskim poznaliśmy pary 1/8 finału:

Radunia II Stężyca - Czarni Pruszcz Gdański

Start Miastko - Grom Nowy Staw

Zenit Łęczyce - Anioły Garczegorze

GKS Kolbudy - Radunia Stężyca

Pomezania Malbork - Gryf Słupsk

NL6 Gdynia - Jantar Ustka

Spójnia Sadlinki - Powiśle Dzierzgoń

Stolem Gniewino - Lechia II Gdańsk

Szczególnie ciekawie zapowiadają się pary, w których będą występować zespoły rezerw. W zespole Radunii, która jest objawieniem III-ligowych rozgrywek może pojawić się kilku podstawowych zawodników z pierwszego zespołu. Podobnie może być w przypadku rezerw gdańskiej Lechii.

W okręgu lubelskim poznaliśmy finałową parę, której starcie będzie miało wiele podtekstów i smaczków. Mecz Wisły Puławy z Motorem Lublin jest bezdyskusyjnym hitem rozgrywek na tym szczeblu. Do tej rywalizacji dojdzie 3 marca 2019 roku, a jak podchodzą do tego meczu w Puławach? - Spotkania z tym rywalem zawsze wywołują zawsze sporo emocji u kibiców. Tym razem na pewno będzie podobnie, więc zapowiada się ciekawa konfrontacja, ale zanim do niej przystąpimy musimy najpierw dobrze przepracować zimowy okres przygotowawczy - kończy trener Magnuszewski.

Na Dolnym Śląsku poznaliśmy półfinalistów okręgu jeleniogórskiego, a są to: Lotnik Jeżów Sudecki, Włókniarz Leśna, Karkonosze Jelenia Góra i Włókniarz Mirsk. Losowanie par odbędzie się 20 marca 2019 roku. W okręgu legnickim do rozegrania zostały trzy mecze 1/4 finału. W jedynym dotychczas rozegranym derby rezerw dla Zagłębia II Lubin, które wygrało 3:0 z rezerwami Miedzi Legnica (Łukasz Soszyński 14, Eryk Sobków 34 (k), Kamil Piątkowski 41).

Półfinały w okręgu wałbrzyskim rozegrane zostaną 3 kwietnia 2019 roku:

Orzeł Ząbkowice Śląskie - Lechia Dzierżoniów

Zjednoczeni Żarów - Górnik Wałbrzych

W okręgu wrocławskim do rozegrania zostały jeszcze dwa ćwierćfinałowe spotkania, które z powodu złych warunków atmosferycznych zostały przełożone na przyszły rok. Formalności dopełniła Foto-Higiena Gać, która dzięki hattrickowi Janusza Gancarczyka wyeliminowała Pogoń Oleśnica. Wiwa Goszcz musiała uznać wyższość Sokoła Wielka Lipa.

Na Opolszczyźnie 1/4 finału odbędzie się na początku marca, a zagrają w niej: MKS Wołczyn, Ruch Zdzieszowice, Stal Brzeg, Piast Strzelce Opolskie, KS Krapkowice, Skalnik Gracze, Polonia Nysa i LZS Starowice. Już wiadomo, że tytułu nie obroni Polonia Głubczyce, która przegrała z zespołem ze Zdzieszowic.

Podobnie wygląda sytuacja w województwie świętokrzyskim, gdzie rozegrano IV rundę. Zdrój Busko Zdrój, Partyzant Radoszyce, GKS Rudki, Granat Skarżysko-Kamienna, Moravia Morawica, GKS Nowiny, Hetman Włoszczowa, ŁKS Łagów, Pogoń 1945 Staszów, Orlęta Kielce, Zorza Tempo Pacanów i Neptun Końskie - tak prezentuje się komplet zespołów, spośród których zostaną wylosowane pary V rundy.

Na Mazurach grę wznowią dopiero w kwietniu, a na placu boju pozostały drużyny ze sporymi aspiracjami. Huragan Morąg dopiero skończył piękną przygodę w Pucharze Polski z Arką Gdynia, a już musi walczyć o triumf na wojewódzkim podwórku. Z elbląskich drużyn w 1/4 finału zobaczymy Concordię. Cały czas zapomnieć o sobie nie daje Remigiusz Sobociński, który zapewnił awans GKS-owi Wikielec. W ćwierćfinale zobaczymy też Śniardwy Orzysz, Błękitnych Orneta, Granicę Kętrzyn, MKS Ełk i Znicz Biała Piska.

W finałowej fazie Regionalnego Pucharu Polski na szczeblu województwa łódzkiego zmierzą się po dwie najlepsze drużyny z okręgów: łódzkiego (ŁKS II i Sokół Aleksandrów Łódzki), sieradzkiego (Warta Sieradz, Warta Działoszyn), piotrkowskiego (Radomsko, Lechia Tomaszów) i skierniewickiego (Pelikan Łowicz i Unia Skierniewice).

Swój zespół w Pucharze Polski dalej ma szczecińska Pogoń. Pierwszy zespół odpadł po rzutach karnych w Katowicach, za to rezerwy awansowały do kolejnej rundy. Co prawda marne to pocieszenie, ale drugi zespół cały czas ma szanse na awans na szczebel centralny. Po wyrównanym meczu z Wichrem Brojce w 88. minucie Marcel Wędrychowski zapewnił swojemu zespołowi triumf. Swoje rezerwy w kolejnej rundzie będzie miał drugi zespół ze szczebla centralnego. Chodzi o Błękitnych II Stargard, którzy wygrali z Iskierką Śmierdnica.

W Wielkopolsce rozgrywki w 2019 będą odbywać się we wszystkich pięciu okręgach. Najbliżej rozstrzygnięć jesteśmy w okręgu konińskim, gdzie w 1/2 finału Wilki Wilczyn zmierzą się z Górnikiem Konin, a SKP Słupca czeka na zwycięzce meczu TUR 1921 Turek - Sokół Kleczew. W okręgu poznańskim zwycięzca zostanie wyłoniony z następujących par: Unia Swarzędz - Mieszko Gniezno, Polonia II Środa Wielkopolska - Polonia Środa Wielkopolska, Sparta Oborniki - Warta Międzychód, Korona Bukowiec - Pogoń Lwówek.

Jak wygląda sprawa w okręgu Leszno? Grom Wolsztyn (oldboje) - Rydzyniak Rydzyna, PKS Racot - Polonia 1912 Leszno, Kania Gostyń - Krobianka Krobia, Korona Piaski - Obra Kościan. W okręgu pilskim w następnej rundzie zagrają: Noteć Dziembowo, KS Leżenica, GLKS Wysoka, Iskra Szydłowo, Radwan Lubasz, Lubuszanin Trzcianka, Sokół Mieścisko i Fortuna Wieleń.

W okręgu kaliskim wskazanie faworyta jest niezwykle trudnym zadaniem. Piast Kobylin - Jarota Jarocin, KS Opatówek - LKS Gołuchów, Ostrovia 1909 Ostrów Wielkopolski - Pogoń Nowe Skalmierzyce ,Sokół Bralin - KKS 1925 Kalisz. Która z tych drużyn okaże się najlepsza? Jarota czy KKS 1925? A może Ostrovia?

Na Śląsku zwycięzcy 12 okręgów spotkają się w fazie wojewódzkiej. W Bielsko-Białej najlepszy okazał się miejscowy Rekord. O triumf w okręgu bytomskim powalczy Polonia Bytom z Ruchem Radzionków, czyli w finałowym starciu dojdzie do gorących derbów. O swój sukces powalczy druga drużyna Rakowa Częstochowa, która w finale swojego okręgu zmierzy się z Polonią Poraj.

W okręgu Katowickim najlepsza okazała się miejscowa Podlesianka, która dzięki bramce Bartosza Nowotnika w 90. minucie wygrała ze Slavią Ruda Śląska. W finale okręgu lublinieckiego Sparta Lubliniec zmierzy się z Mechanikiem Kochcice. W Raciborzu dojdzie do starcia Unii Turzy Śląskiej z Dębem Gaszowice. O powrót do lat swojej świetności walczy Odra Wodzisław Śląski, a pierwszym krokiem może być zwycięstwo w Pucharze na szczeblu wojewódzkim. Jednak, żeby tego dokonać musi najpierw pokonać w finale okręgu Unie Książenice. 9 marca dojdzie do starcia o triumf w okręgu skoczowskim między WSS Wisłą a Błyskawicą Drogomyśl.

Bardzo ciekawie zapowiada się batalia o triumf w okręgu sosnowieckim. Unia Dąbrowa Górnicza zmierzy się z Wartą Zawiercie. Faworyta nie ma w finale okręgu tyskiego. Polonia Łaziska Górne zmierzy się z Pniówkiem Pawłowice Śląskie. W Zabrzu rezerwy Górnika powalczą o końcowy triumf z Gwarkiem Ornontowice. GKS Radziechowy-Wieprz okazał się najlepszy w okręgu żywieckim. W finale rozbił miejscową Koszarawę 4:0.

Na Podkarpaciu wyłonieni muszą zostać triumfatorzy czterech okręgów. W finale okręgu jarosławskim JKS 1909 Jarosław zmierzy się z Sokołem Wieniawa. W ZPN Stalowa Wola Sokół Sokolniki powalczy ze Stalą Gorzyce. W okręgu rzeszowskim i krośnieńskim wylosowane zostaną pary półfinałowe.

Rozgrywki w województwie lubelskim rozkręcą się na dobre w 2019 roku. Najbliżej rozstrzygnięcia jesteśmy w okręgu Lublin. 3 marca dojdzie do starcia Wisły Puławy z Motorem. W okręgu zamojskim o końcowy triumf powalczy Unia Hrubieszów z Hetmanem Zamość. W Chełmie i Białej Podlaskiej czeka nas najwięcej grania. Kto okaże się najlepszy? Tego dowiemy się w czerwcu.

W województwie kujawsko-pomorskim mamy trzy okręgi - Bydgoszcz, Toruń i Włocławek. W pierwszym okręgu dopiero zakończyła się III runda. We Włocławku do dalszej rundy awansowały: Lech Rypin, Orlęta Aleksandrów Kujawski, Włocłavia Włocławek i Kujawianka Izbica Kujawska. W Toruniu do kolejnej fazy przeszły zespoły Mustanga Ostaszewo, Cyklona Kończewice, Pomorzanina Toruń i Legii Chełmży.

