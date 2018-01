REJESTR PEDOFILÓW I GWAŁCICIELI NAZWISKA ADRESY ZDJĘCIA | Od 1 stycznia 2018 na oficjalnej stronie ministerstwa sprawiedliwości działa Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Znajdują się tam wizerunki gwałcicieli i pedofilów wraz z ich podstawowymi danymi. Z kolei na stronie KGP funkcjonuje na bieżąco aktualizowana mapa przestępstw seksualnych.

Pedofile i gwałciciele z Małopolski. Oni są w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym [LISTY GOŃCZE, ZDJĘCIA]

Rejestr pedofilów i gwałcicieli | MS ujawnia nazwiska i zdjęcia

Rejestr pedofilów i gwałcicieli 2018 dostępny online | Kto trafił do rejestru?

Rejestr pedofilów i gwałcicieli | Gdzie mieszkają | MAPA KGP

Pedofile i gwałciciele z Małopolski. Oni są w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym [LISTY GOŃCZE, ZDJĘCIA]

[cs] [/cs]

Rejestr pedofilów i gwałcicieli 2018 | Dla kogo dostęp ograniczony?

Rejestr pedofilów i gwałcicieli 2018 w oparciu o nowe prawo

Upublicznienie danych osób, które w swoim życiu dopuściły się przestępstw seksualnych zapowiadał już w ubiegłym roku szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. „Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli pedofilów są od dziś w pełni jawne. Część publiczna rejestru została odpalona kilka minut po północy” - poinformował w poniedziałek na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.- Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców - podkreśla minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.– Państwo ma obowiązek chronić dziecko a nie pedofila. Przestępca, który krzywdzi dzieci, musi się liczyć z bardzo surowymi konsekwencjami. Nie tylko z wieloletnim wyrokiem, lecz także z utratą anonimowości. Dlatego zaostrzamy Kodeks karny w tym zakresie i planujemy kolejne zmiany w przepisach . Po wyjściu z więzienia taki przestępca ma być pod stałą kontrolą, aby wszyscy wiedzieli, że jest ich sąsiadem – wyjaśnia minister.Dodaje, że publiczne rejestry z danymi pedofilów funkcjonują na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, i - jego zdaniem - są one dobrym sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców.odnaleźć można kilka tysięcy wizerunków skazanych wyrokami sądów za przestępstwa seksualne. Obok listy przestępców znajduje się wyszukiwarka, dzięki której - po wpisaniu podstawowych danych (m.in. nazwiska, imienia, nazwiska rodowego, daty i miejscowości urodzenia, posiadanego obywatelstwa) - ukazują się podstawowe informacje o danym gwałcicielu lub pedofilu. Przy większości skazanych podana została nazwa miejscowości, gdzie przestępca aktualnie przebywa. W systemie odnotowano również nazwę i siedzibę sądu rozpatrującego daną sprawę poszczególnych sprawę. Ujawniono również sygnaturę akt.jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i składa się z dwóch części. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jawne są informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób.Publiczny rejestr pedofilów i gwałcicieli jest w całości jawny i dostępny za darmo w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Aby zobaczyć Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wystarczy tylko potwierdzenie, że nie jest się robotem. Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie rejestru m.in. pod kątem nazwiska, miejsca urodzenia i aktualnego miejsca pobytu przestępców seksualnych.Skazani, których dane trafiają do rejestru, muszą informować policję o faktycznym adresie swego pobytu oraz o każdej zmianie tego adresu (ponad trzy dni). Jeśli tego nie zrobią, grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Komisariaty zostały wyposażone w aplikację, dzięki której informacja o aktualnym miejscu pobytu sprawcy natychmiast trafi do rejestru. Uzupełnieniem rejestru pedofilów i gwałcicieli jest działająca na stronie KGP, aktualizowana na bieżąco mapa przestępstw seksualnych. Na mapie docelowo mają być zaznaczone orientacyjne miejsca pobytu osób wymienionych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (slajd nr 29).Druga część– z ograniczonym dostępem – zawiera 2614 nazwisk. Mogą korzystać z niej przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania.Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.- Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym, osoby i instytucje uprawnione muszą zarejestrować konto na stronie rejestru - wypełnić odpowiedni formularz. Muszą też dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Założenie konta i uzyskanie informacji z rejestru są bezpłatne – tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.Przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości mają wgląd do wszystkich danych zgromadzonych w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast dyrektorzy szkół, a także np. organizatorzy wypoczynku dla dzieci, mogą dowiedzieć się jedynie, czy osoba, którą chcą przyjąć do pracy, znajduje się w rejestrze.Przewidziana została również możliwość sprawdzenia, czy ktoś widnieje w Rejestrze z dostępem ograniczonym przez każdą indywidualną osobę (w tym skazanego). Warunkiem jest zarejestrowanie się na stronie i dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. W trybie tym można sprawdzić tylko i wyłącznie samego siebie.Wprowadzenie rejestru to efekt przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości i uchwalonej 13 maja 2016 roku ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Weszła ona w życie 1 października 2017 r. Od tego dnia dane sprawców najpoważniejszych przestępstw na tle seksualnym są dostępne w Rejestrze z dostępem ograniczonym. Natomiast w związku z ustawowymi gwarancjami, przewidującymi możliwość wystąpienia z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze publicznym, do końca ubiegłego roku nie było w nim żadnych danych. Wiązało się to z tym, że przestępcy, którzy zostali prawomocnie skazani za czyn popełniony przed wejściem w życie ustawy, mogli wystąpić do sądu z wnioskiem o wyłączenie zamieszczenia ich danych w Rejestrze publicznym i należało dopełnić związanych z tym terminów.Teraz dane sprawców będą trafiać do odpowiednich rejestrów bezpośrednio po uprawomocnieniu się wyroków i rozpoznaniu na bieżąco wniosków o wyłączenie.Przyjęte zmiany w prawie zakładają także, że sądy muszą obligatoryjnie orzekać zakaz wykonywania zawodu i działalności związanej z wychowaniem, edukacją i opieką nad dziećmi wobec pedofilów. Dotąd mogły, ale nie musiały tego czynić.