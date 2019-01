Rejestr przestępców seksualnych STYCZEŃ 2019. Lista pedofilów i gwałcicieli 11.01 NAZWISKA ZDJĘCIA Gdzie mieszkają? MAPA POLICJI KGP

Upublicznienie danych osób, które w swoim życiu dopuściły się przestępstw seksualnych zapowiadał już w ubiegłym roku szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. „Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli pedofilów są od dziś w pełni jawne. Część publiczna rejestru została odpalona kilka minut po północy” - poinformował w poniedziałek na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. $$CENTER ## ZOBACZ TEŻ | MAPA KOŚCIELNEJ PEDOFILII W POLSCE. GDZIE W POLSKIM KOŚCIELE DOCHODZIŁO DO MOLESTOWANIA DZIECI PRZEZ KSIĘŻY Rejestr przestępców seksualnych 2018 | MS ujawnia nazwiska i zdjęcia - Prawo do ochrony naszych dzieci stawiamy ponad anonimowość przestępców - podkreśla minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. – Państwo ma obowiązek chronić dziecko a nie pedofila. Przestępca, który krzywdzi dzieci, musi się liczyć z bardzo surowymi konsekwencjami. Nie tylko z wieloletnim wyrokiem, lecz także z utratą anonimowości. Dlatego zaostrzamy Kodeks karny w tym zakresie i planujemy kolejne zmiany w przepisach. Po wyjściu z więzienia taki przestępca ma być pod stałą kontrolą, aby wszyscy wiedzieli, że jest ich sąsiadem – wyjaśnia minister. Dodaje, że publiczne rejestry z danymi pedofilów funkcjonują na świecie, m.in. w Stanach Zjednoczonych, i - jego zdaniem - są one dobrym sposobem na zapobieganie krzywdzie ofiar, bo pozwalają na skuteczną kontrolę takich przestępców.

W rejestrze pedofilów i gwałcicieli odnaleźć można kilka tysięcy wizerunków skazanych wyrokami sądów za przestępstwa seksualne. Obok listy przestępców znajduje się wyszukiwarka, dzięki której - po wpisaniu podstawowych danych (m.in. nazwiska, imienia, nazwiska rodowego, daty i miejscowości urodzenia, posiadanego obywatelstwa) - ukazują się podstawowe informacje o danym gwałcicielu lub pedofilu. Przy większości skazanych podana została nazwa miejscowości, gdzie przestępca aktualnie przebywa. W systemie odnotowano również nazwę i siedzibę sądu rozpatrującego daną sprawę poszczególnych sprawę. Ujawniono również sygnaturę akt. $$CENTER CZYTAJ TEŻ | BYŁY DZIENNIKARZ UDAWAŁ PRZYJACIELA DZIECI. OKAZAŁ SIĘ PEDOFILEM Rejestr pedofilów i gwałcicieli 2018 | Kto trafił do rejestru? Rejestr pedofilów i gwałcicieli jest dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości i składa się z dwóch części. W części ogólnodostępnej znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Jawne są informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób. $$CENTER HTML REJESTR PEDOFILÓW I GWAŁCICIELI 2018 | ZOBACZ WSZYSTKIE NAZWISKA, ADRESY I ZDJĘCIA PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH NA STRONIE MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Publiczny rejestr pedofilów i gwałcicieli jest w całości jawny i dostępny za darmo w internecie. Można z niego korzystać bez konieczności rejestrowania się na stronie i logowania. Aby zobaczyć Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym wystarczy tylko potwierdzenie, że nie jest się robotem. Wyszukiwarka umożliwia przeszukiwanie rejestru m.in. pod kątem nazwiska, miejsca urodzenia i aktualnego miejsca pobytu przestępców seksualnych.

Rejestr pedofilów i gwałcicieli | Gdzie mieszkają | MAPA KGP Skazani, których dane trafiają do rejestru, muszą informować policję o faktycznym adresie swego pobytu oraz o każdej zmianie tego adresu (ponad trzy dni). Jeśli tego nie zrobią, grozi im areszt, ograniczenie wolności lub grzywna. Komisariaty zostały wyposażone w aplikację, dzięki której informacja o aktualnym miejscu pobytu sprawcy natychmiast trafi do rejestru. Uzupełnieniem rejestru pedofilów i gwałcicieli jest działająca na stronie KGP, aktualizowana na bieżąco mapa przestępstw seksualnych. Na mapie docelowo mają być zaznaczone orientacyjne miejsca pobytu osób wymienionych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (slajd nr 29). Rejestr przestępców seksualnych 2018 | Dla kogo dostęp ograniczony? Druga część rejestru pedofilów i gwałcicieli – z ograniczonym dostępem – zawiera 2614 nazwisk. Mogą korzystać z niej przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.. Oprócz osób z rejestru ogólnodostępnego znaleźli się w nim sprawcy gwałtów popełnionych przed 1 października 2017 r. na osobach w wieku 15-18 lat, co do których to sprawców sądy nie orzekły o wyłączeniu ich z rejestru. Natomiast w przypadku przestępstw popełnionych po 1 października 2017 roku, do rejestru z dostępem ograniczonym trafili wszyscy gwałciciele i pedofile, stręczyciele dzieci i skazani, którzy posługiwali się pornografią na szkodę nieletnich. W tej części rejestr jest bardzo szczegółowy. Zawiera m.in. PESEL skazanych i adresy ich zameldowania. $$CENTER CZYTAJ TEŻ | REJESTR PRZESTĘPCÓW SEKSUALNYCH: PEDOFILA ZNAJDZIESZ TERAZ ONLINE. ALE BEZ KSIĘDZA Dyrektorzy szkół, a także organizatorzy wypoczynku czy zajęć dla dzieci są zobowiązani sprawdzać, czy osoby, które zamierzają zatrudnić, figurują w rejestrze. Jeśli tak – nie będą mogli przyjąć ich do pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku grożą kary – aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł. - Aby uzyskać informacje z Rejestru z dostępem ograniczonym, osoby i instytucje uprawnione muszą zarejestrować konto na stronie rejestru - wypełnić odpowiedni formularz. Muszą też dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Założenie konta i uzyskanie informacji z rejestru są bezpłatne – tłumaczy wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.