Rekordowy smog w Krakowie. Najlepiej nie wychodzić z domu

Darmowa komunikacja w Krakowie

Z powodu przekroczenia norm obowiązuje darmowa komunikacja publiczna na terenie miasta. "Ze względu na przekroczenie średniego poziomu zanieczyszczenia powietrza dla pyłu PM10, Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Krakowa zainicjowało wprowadzenie darmowej komunikacji we wtorek, 22 stycznia od godz. 00.00 do godz. 24.00, dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej w Krakowie" - czytamy w oświadczeniu władz Krakowa.

Wprowadzone zostały też darmowe przejazdy transportem kolejowym organizowanym przez Województwo Małopolskie.

"Warunkiem uprawniającym do skorzystania z nieodpłatnych przejazdów pociągami w godzinach od 00:00 do 23:59 w dniu 22.01.2019 r. jest posiadanie dowodu rejestracyjnego pojazdu z ważnym badaniem technicznym. Podróż bez konieczności uiszczenia opłaty za przejazd można zrealizować w relacjach obsługiwanych zarówno przez Koleje Małopolskie jak i Przewozy Regionalne (POLREGIO), na trasie ograniczonej stacjami: Skawina, Zabierzów, Zastów, Podłęże, Wieliczka Rynek Kopalnia, Kraków Olszanica. Szczegółowe warunki obowiązywania oferty zostały zamieszczone na stronach operatorów" - czytamy w materiałach prasowych.

Kraków dziś rano znajdował się na szóstym miejscu rankingu najbardziej zanieczyszczonych dużych miast świata publikowanego przez airvisual.com:

Podkrakowskie gminy trują najbardziej

Ranking airvisual.com nie uwzględnia małych miejscowości. W innym razie znalazłaby się w nim na stałe m. in. podkrakowska Skała. Według danych smoglab.pl w poniedziałek w 7 polskich miejscowościach było "gorzej niż w Bangladeszu". Z Małopolski "załapały się": Wieliczka, Myślenice, Tuchów, Lubień i Sucha Beskidzka.

Dzisiaj też bardzo zła sytuacja, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, jest też we wszystkich gminach okalających miasto.

Ze względu na to, że gminy z tzw. obwarzanka pozostają daleko w tyle, jeśli chodzi m. in. o wymianę pieców węglowych, to one wyrastają obecnie na głównego truciciela Krakowian - raportuje Krakowski Alarm Smogowy. Petycję do władz gmin Metropolii Krakowskiej o podjęcie bardziej zdecydowanych działań podpisało już ponad 5 tysięcy osób.

Zanieczyszczenie powietrza - fatalnie jest też w całej Małopolsce

Sprawdź aktualny stan powietrza w Krakowie - dane ze stacji pomiarowych:

Aleje Trzech Wieszczów - stan zanieczyszczeń powietrza:

Bulwarowa - stan zanieczyszczeń powietrza:

Dietla - stan zanieczyszczeń powietrza:

Kurdwanów - stan zanieczyszczeń powietrza: